L'Uefa ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla situazione economica del calcio europeo (The European Club Footballing Landscape) con dati riferiti all'anno 2017: il Real Madrid, che conquistò la sua dodicesima Champions League, divenne il club del Vecchio Continente che ha speso più denaro per pagare gli stipendi ai suoi giocatori, ovvero 406 milioni di euro. Il dato è cresciuto del 32% rispetto ai 307 milioni di euro dell'anno precedente ma tra ottobre 2016 e 2017, la Casa Blanca ha rinnovato i contratti di Varane, Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric, Isco, Bale, Lucas Vázquez e Benzema.

Juve nella top 10: +19% rispetto all'anno prima

Il Real ha battuto Barcellona (378 milioni) e Manchester United (306 milioni), che sono stati i più pagati nella stagione precedente: questi tre club e il Manchester City (334 milioni di euro) sono state le uniche quattro società a spendere più di 300 milioni di euro per pagare gli stipendi dei loro giocatori. Hanno completato la top 10 Bayern Monaco, PSG, Juventus, Chelsea, Liverpool e Arsenal, che hanno superato i 200 milioni di euro di spesa: i bianconeri campioni d'Italia e finalisti di Champions si sono attestati sui 264, +19% rispetto all'anno prima.

in foto: La classifica dei club europei che hanno speso di più per pagare gli stipendi nel 2017. (uefa.com)

L'Uefa festeggia il FFP: il calcio europeo torna in utile

L'Uefa ha approfittato del decimo anniversario della pubblicazione del rapporto per vantare il successo del controllo economico stabilito dal Fair Play Finanziario dal 2011: la federazione europea ha sottolineato che, per la prima volta nell'ultimo decennio, i 700 club hanno ottenuto benefici per un totale di 615 milioni di euro. Le entrate totali dei club di prima divisione in tutta Europa hanno raggiunto i 20.100 milioni di euro nel 2017.

Il rapporto, che presenta un'ampia gamma di dati economici, richiama inoltre l'attenzione sulla crescita spettacolare sperimentata dal mercato dei trasferimenti: in soli tre anni la spesa per i trasferimenti è quasi raddoppiata, con una crescita del 95% tra la stagione 2014/2015 e la stagione 2017/2018. Il mercato dei trasferimenti si è attenuato la scorsa estate, con una spesa complessiva di 5.100 milioni di euro.