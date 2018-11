La cura Solari ha prodotto i suoi effetti. Il Real Madrid in 4 partite con il nuovo allenatore, che ha raccolto le redini dell'esonerato Lopetegui, ha ottenuto 4 vittorie in altrettante partite. Tanto è bastato alla dirigenza per prolungare il contratto dell'ex centrocampista, che dunque dovrebbe restare sulla panchina merengues fino al 2021. Un rendimento positivo finalmente, con continuità di prestazioni, per una squadra che sembra aver allontanato il ricordo di Cristiano Ronaldo. L'assenza di CR7 si è sentita e non poco in questo avvio di stagione per un Real che adesso vuole pensare solo al futuro. La conferma infatti arriva dalle parole della grande gloria e attuale dirigente Emilio Butragueño.

Il Real Madrid dimentica Cristiano Ronaldo, le parole di Emilio Butragueño

Entusiasmo ritrovato dunque in casa Real Madrid. Le 4 vittorie (4-0 al Melilla in coppa del Re, 2-0 al Valladolid, 4-2 al Celta nella Liga e 5-0 in casa del Viktoria Plzen in Champions), hanno riportato il sorriso anche alla dirigenza merengues che ha deciso dunque di prolungare il contratto al nuovo allenatore Santiago Solari. La crisi di risultati che ha portato all'addio di Lopetegui, e soprattutto i pochi gol subiti (nelle ultime 4 gare, ne sono stati realizzati 15), hanno dunque cancellato lo spettro di Cristiano Ronaldo, trasferitosi a sorpresa in estate alla Juventus. A tal proposito queste le parole del direttore dei rapporti internazionali del Real, Emilio Butragueño che non vuole più sentire parlare di CR7: "Abbiamo giocatori fenomenali e per Cristiano Ronaldo abbiamo un grande rispetto, ma è il passato"

Gli obiettivi del Real Madrid senza CR7

Fiducia totale dunque nella rosa a disposizione del Real Madrid, che può comunque contare su tantissimi campioni. A tal proposito l'obiettivo delle merengues, per la grande gloria ed ex bomber è sempre quello di vincere tutto: "Abbiamo fiducia nella nostra squadra e nella stagione che affronteremo – riporta Sportmediaset – Le aspettative dei nostri tifosi sono sempre molto alte e il nostro obiettivo e quello che ci impone la nostra storia è vincere sempre".

Emilio Butragueño e il mancato arrivo di Antonio Conte

In conclusione non può mancare una battuta sul caso Antonio Conte. Il tecnico italiano era considerato la prima scelta della dirigenza del Real Madrid, per un affare che non si è concretizzato sia per le richieste del mister, che per quelle dei senatori dello spogliatoio, in primis Sergio Ramos, che non avrebbero gradito il manager salentino. Emilio Butragueño spegne le polemiche e pensa solo al futuro con Solari alla guida dei campioni d'Europa: "Non voglio parlare di questo argomento"