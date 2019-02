Quella del 2019 verrà ricordata come una edizione storica della Coppa d'Asia perché allo Zayed Sports City Stadium il Qatar ha rifilato tre reti al super favorito Giappone e ha vinto per la prima volta il torneo. Gli uomini di Felix Sanchez hanno ribaltato il pronostico della vigilia giocando una partita di cuore e sacrificio e battendo per 3-1 la nazionale che ha vinto più volte questo torneo (4).

Con 19 reti fatte e una subita la squadra qatariota si è dimostrato la migliore di gran lunga e dopo aver eliminato Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Iraq ha avuto la meglio anche sul blasonato Giappone. Almoez Ali è stato il miglior marcatore del torneo con 9 reti e anche nell'ultimo atto ha voluto mettere la sua firma. All'11' si è visto recapitare un pallone invitante dalla sinistra: stop, palleggio al volo e rovesciata che non ha lasciato scampo a Gonda. Un goal bellissimo. Il Qatar ha raddoppiato con Abdelaziz Hatim che al 27′ ha infilato la palla sotto l'incrocio destro e ha messo un importante distanza con il Giappone.

Al 69′ Takumi Minamino ha accorciato le distanze con una bella giocata conclusa con un pregevole tocco sotto ma al minuto 83 Akram Afif ha messo la parola fine alla gara su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Yoshida. Palla da una parte, portiere dall'altra e Qatar in festa. Negli ultimi minuti la difesa di Felix Sanchez ha resistito agli attacchi del Giappone e ha conquistato un trionfo storico. È l'ottava selezione a vincere questo trofeo e il Qatar riesce nell'impresa di far tornare la coppa in Medio Oriente, l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007, dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte da Australia e lo stesso Giappone.