Domenica da dimentica per il Paris Saint Germain. La squadra di Emery nel posticipo della 22a giornata di Ligue 1 incassa la sua seconda sconfitta stagionale in campionato contro un Lione ben messo in campo. Senza l'infortunato Neymar, con Mbappé costretto ad uscire dal campo dopo uno scontro violentissimo con il portiere avversario, la capolista è stata messa ko nel finale da Depay dopo il botta e risposta Fekir-Kurzawa.

Psg subito in svantaggio, Fekir porta avanti il Lione.

Il Psg scende in campo senza Neymar, reduce da un problema muscolare e dal tormentone relativo all'interesse del Real Madrid. La capolista scende in campo a Lione con il trio offensivo Di Maria, Cavani e Mbappé. La partita però inizia malissimo per gli ospiti che dopo due minuti si ritrovano sotto in virtù di una pennellata del solito Fekir che si conferma protagonista di un momento magico.

Scontro Mbappé-Lopes, il centravanti finisce ko.

Al 36′ piove sul bagnato in casa transalpina. Violentissimo scontro tra Kylian Mbappé, già acciaccato per un contrasto precedente con Houssem Aouar, e il portiere della formazione avversaria Lopes. L'ex Monaco non riesce a rimanere in campo, accusando dolori al petto e giramenti di testa. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, anche se non sembra niente di grave.

La prodezza di Kurzawa non basta, Depay stende il Psg.

Nel finale del primo tempo il Psg trova la forza di pareggiare con un gran gol di Kurzawa. Una conclusione al volo spettacolare che non lascia scampo a Lopes. Nella ripresa però gli ospiti sono costretti a giocare in 10 per l'espulsione per proteste di Dani Alves. Una chance troppo ghiotta per il Lione che ne approfitta nel finale con un siluro di Depay che regala 3 punti preziosi agli uomini di Genesio, secondi a meno 8 dalla vetta occupata dalla formazione di Emery.