Non ci sono possibilità di vedere Neymar lontano da Parigi. Il campione brasiliano resterà al Psg, parola di presidente. La volontà è quella di fruttare al massimo l'investimento fatto solo un'estate fa, da 220 milioni di euro, per vincere e imporsi. E avere un rientro economico superiore rispetto quanto è stato speso. Dopotutto è questo il fine principale, sfruttare l'ex Barcellona per successi sportivi e commerciali aprendo un ciclo.

Le voci di mercato, il no del Psg.

Nasser Al-Khelaifi ha di fatto messo a tacere chiunque stesse provando a speculare attorno a Neymar, soprattutto all'indomani del crollo di Madrid, in Champions League dove, anche se passati in vantaggio, i parigini sono crollati sotto i colpi dei Blancos uscendo dal Bernabeu sconfitti 3-1.

Adesso il concetto è ribadito forte e chiaro: Neymar non si muoverà da Parigi. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un forte interessamento del Real Madrid per l’attaccante brasiliano, ma Nasser Al-Khelaifi ha chiuso categoricamente ad una cessione del suo gioiello su cui ha investito tantissimo, sfidando anche l'Uefa e le regole del fair play finanziario.

La sentenza di Al-Khelaifi.

Il presidente del Paris Saint-Germain, è stato intervistato al termine dell’ottavo d’andata di Champions League perso proprio contro i Blancos, che ha riacceso la discussione sull'importanza di Neymar che contro il Real Madrid non ha inciso come tutti si attendevano.

Il numero uno del Paris ha dichiarato senza ombra di dubbio: “E’ possibile vedere Neymar al Real Madrid? Impossibile, zero possibilità. Al 100%? Al 2000%”.

Le voci dalla Spagna.

Proprio ieri il ‘Mundo Deportivo' aveva riacceso la miccia alla vigilia del big match di Champions League. Con la versione on-line, aveva assicurato che Neymar nel 2019 vestirà la maglia dei "blancos". Per il quotidiano catalano era già tutto definito, con il brasiliano che vuole diventare un vero numero uno e che vuole tornare a giocare nella Liga, il campionato che esalta maggiormente le sue caratteristiche.