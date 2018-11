in foto: La foto del primo contratto di Messi pubblicata dal quotidiano Marca (immagine di infobae.com)

Chiuso in una cassetta di sicurezza del caveau di una banca ad Andorra. E' lì che si trova quel che è considerato un ‘pezzo da collezione' per gli appassionati di sport e di calcio. Di cosa si tratta? E' forse la maglia di un grande campione del passato? No. Quale altro oggetto che ne abbia scandito la carriera oppure ne sia stato un simbolo speciale? Non esattamente. E' il primo contratto che Lionel Messi ha firmato nella sua storia di campione capace di vincere tutto col Barcellona e mettere in bacheca ben cinque Palloni d'Oro.

Cosa c'è di strano? Nulla in apparenza… salvo che quell'accordo – è cosa nota nella vita calcistica della Pulce – venne siglato al tavolo di un ristorante di Barcellona e redatto non su un foglio ma su un tovagliolo di carta. Era il 14 dicembre del 2000 – come si legge dalla foto pubblicata dal quotidiano spagnolo Marca che ha ripreso l'immagine di infobae.com – quando il direttore tecnico dei blaugrana (Carles Rexach) e i due rappresentanti dell'argentino, Josep Maria Minguella e Horacio Gaggioli, sancirono l'ufficialmente l'accordo che avrebbe indirizzato per sempre la carriera del giocatore e i successi conquistati coi catalani.

Che fine ha fatto quel contratto? E' sempre Marca a chiarire dov'è custodito – come fosse una reliquia – quell'intesa. Horacio Gaggioli – uno dei rappresentanti della Pulce – ha detto no a qualsiasi offerta di collezionisti e ha deciso di metterlo al sicuro in una cassetta del Credit Andorrà. Dovesse decidere di privarsi di quel contratto, lo farà solo per prestarlo al museo del Barcellona

Cosa c'era scritto nel primo contratto di Messi