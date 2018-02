L’ingrediente principale di ogni lavoro è la concentrazione. Mart Flekken portiere del Duisburg ha deciso di andare a bere nel corso del match con l’Ingolstadt proprio mentre la squadra avversaria stava attaccando. L’errore è stato fatale perché l’Ingolstadt ha approfittato di quell’errore ed ha fatto gol al Duisburg, che comunque ha vinto l’incontro per 2-1.

Flekken va a bere e l’Ingolstadt pareggia

Mart Flekken, già noto sul web per una serie di dribbling estremamente rischiosi, ha subito il ‘gollonzo dell’anno’. L’episodio avvenuto nel match tra Duisburg e Ingolstadt, valido per la seconda serie del campionato tedesco, è davvero incredibile e di sicuro diventerà virale. Con il Duisburg avanti 1 a 0, grazie al gol al 13’ di Engin, il portiere Flekken decide improvvisamente di andare a bere dietro la sua porta, e lo fa pochi secondo dopo l’annullamento di un gol della sua squadra. Flekken è distratto, non si accorge di nulla, mentre l’Ingolstadt va all’attacco. Naturalmente tutti sugli spalti vedono che il portiere non è al suo posto, e cioè tra i pali. Con pochi e precisi passaggi quelli dell’Ingolstadt trovano il pareggio con Kutschke.

Il portiere Flekken para un rigore e il Duisburg vince

Il Duisburg nella ripresa realizza il gol della vitoria con Borys Tashchy e toglie dai guai Flekken, che comunque si segnala anche per un rigore parato. Dopo la partita, con l’ironia degna di un protagonista di un film d’azione americano, Flekken ha detto: “La prossima volta non metterò la mia bottiglia dentro la porta”.

Chi è Flekken del Duisburg

Mart Flekken è un portiere olandese che da anni gioca in Germania, dove è arrivato giovanissimo. Dal Roda infatti passò all’Aachen con cui ha effettuato tutta la trafila. Il club lo ha ceduto a titolo definitivo al Greuther Furth, che dopo tre stagioni ha deciso di venderlo al Duisburg, con cui sta disputando la seconda stagione. Quest’anno ha giocato ventiquattro partite.