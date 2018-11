Cosa c'era scritto su quel foglietto di carta che lo staff tecnico dell'Olanda ha dato a Virgil van Dijk? A pochi minuti dalla fine della partita di Nations League contro la Germania, il ct dell'Olanda – Koeman – decide di giocarsi il tutto per tutto e lancia nella mischia il colosso della difesa del Liverpool. Alto 193 cm, ne vuole sfruttare la stazza non nella propria aria di rigore ma in quella tedesca. Gli servono muscoli, centimetri per l'ultimo assalto, quello che può essere decisivo per completare la rimonta e acciuffare il pareggio per volare alla Final Four. A svelare quale fosse l'indicazione scritta su quel pizzino ci ha pensato la tv dei Paesi Bassi: in prima linea, là davanti, doveva piazzarsi van Dijk e fare leva (anche) sul proprio fisico per piazzare la zampata dopo la rete di Promes che all'85° aveva riaperto il risultato.

La scena non sfugge alle telecamere che si accorgono di come il calciatore stia dando un'occhiata al pizzino che gli è stato passato al momento dell'ingresso in campo. Facile, facile… il suo nome è anche sottolineato come a dire: mettiti lì e vedi cosa puoi fare. Missione compiuta: con un tiro al volo a tempo scaduto arriva il pareggio che per l'Olanda è come manna dal cielo: anzitutto le regala la qualificazione alla Final Four di giugno in Portogallo, poi le consente di ottenere un altro grande risultato dopo la vittoria contro i campioni del Mondo della Francia (estromessi dal mini torneo per il trofeo proprio a causa del 2-2 degli ‘orange').

Tutto merito (anche) dell'intuizione del commissario tecnico, Koeman, come si evince dal pezzo di carta strappato dal block notes che è stato ripreso dalla tv e poi ha fatto il giro dei social network: per dare maggiore peso all'attacco ha chiesto che fosse il calciatore del Liverpool a giocare di punta perché le azioni convergessero su di lui. Gli è andata bene.