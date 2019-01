Nel segno di Piatek. Il Milan è ripartito per il dopo Higuain con il piede giusto con la vittoria in Coppa Italia eliminando il Napoli a San Siro. Piatek si è presentato a Milano come meglio non poteva, con due reti risolutive e delle statistiche che avvalorano ancora la scelta lampo effettuata dalla dirigenza milanista. Confermando sul campo le speranze della dirigenza rossonera e le parole di Gattuso che sia prima – nelle prime sedute di allenamento – che poi, nella soddisfazione del post partita, ha confermato: "Piatek? Negli ultimi metri è semplicemente micidiale".

I dati a disposizione dell'anno di grazia dell'ex Genoa sono straordinari. Il bomber polacco sembra essere stata la mossa vincente, integrandosi alla perfezione nei bisogni della squadra allenata da Rino Gattuso. L'ex rossoblù ha segnato il suo primo gol al primo tiro in porta tentato con la maglia del Milan tra campionato e coppa, e dopo appena 27 minuti da rossonero. La premessa per far benissimo c'è tutta, così come quella di far dimenticare immediatamente Higuain

La standing ovation di San Siro

Ha il 19 sulle spalle ma è un 9 di nome e di fatto e forse – proprio nella scelta di non volere un numero che negli ultimi anni ha portato male a chi lo ha indossato a strisce rosse e nere – sta anche una parte della capacità di Piatek di affrontare e risolvere i problemi. Una rete dopo pochi minuti, poi la seconda rete, una perla costruita tutta da solo, a significare che ci si possa fidare di lui tanto da ricevere a fine match l'applauso di tutto San Siro.

Un bomber vero a livello di Messi e Mbappè

Due tiri in porta, due gol che poi sono stati anche gli unici della partita, ma tanti sono bastati per portare il Milan in semifinale. Il ‘pistolero' ha mostrato alla prima occasione di avere il caricatore pronto e questo è quanto. Un cinismo degno dei migliori attaccanti in circolazione e i dati lo confermano: è al quarto posto nella classifica dei bomber dei top 5 campionati europei contando tutte le competizioni. Davanti a tutti c'è Messi a 26, poi l'amico Lewandowski a 24 e Mbappé a 22. Piatek è subito lì dietro, e davanti a gente come Neymar, Cavani, Kane, CR7 o Salah