Una tragedia ha colpito Santiago Cañizares, ex portiere della nazionale spagnola e di alcune tra le più importanti squadre iberiche, e la sua famiglia: il figlio Santi è scomparso all'età di 5 anni non è riuscito a sconfiggere una brutta malattia contro cui stava lottando da circa un anno circa e che ha fatto precipitare la situazione negli ultimi mesi. L'ex portiere di Valencia, Celta Vigo e Real Madrid ha reso noto l'accaduto con un tweet dal suo profilo ufficiale facendo trasparire tutto il dolore:

Mio figlio Santi è morto. Penso che dovrei essere io a dirgli, in segno di gratitudine, ciò che sento per tutte le espressioni di sostegno e affetto che ho ricevuto da lui. Se n'è andato circondato dalla pace e, avendo compreso la sua missione nei cinque anni in cui ci ha accompagnato. #Santicampeon

Il 9 marzo scorso lo stesso ex persone aveva pubblicato un messaggio di sostegno a nei confronti del figlio scrivendo: "Ogni passo che fai è una lezione, non fermarti che in fondo si vede la luce". Pochi minuti dopo il messaggio di Cañizares, la Mayte Garcia ha voluto ricordare il figlio con una fotografia del bambino sul suo profilo di Instagram: "Amore mio, vita mia, angelo mio, grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per la pace che mi ha dato. Respirerò e vivrò per te. Sei sempre con me. Ti amo". Appena appresa la notizia i tre dei club in cui il portiere ha giocato hanno pubblicato le loro condoglianze sui rispettivi profili Twitter.

Santiago Canizares è stato un grande portiere a cavallo dei due secoli e ha vestito per 56 volte la maglia della nazionale spagnola tra il 1993 e il 2006. Il numero uno di Madrid ha vinto per quattro volte la Liga (due con il Real Madrid e due con il Valencia) e ha partecipato a due finali di champions League con la squadra valenciana, perdendo sia contro il Real Madrid che con il Bayern Monaco. Canizares ha altri sei figli: si tratta di Carlota, Lucas e Olivia, frutto del suo primo matrimonio con Marina; e Marina, India e Martina nati dalla relazione con Mayte Garcia, proprio come il piccolo Santi. Che la terra ti sia lieve, campione.