Volere è potere. La dirigenza dell'Elazigspor – squadra che milita nella TFF 1. Lig, la seconda serie del campionato turco – ha fatto proprio questo vecchio adagio e l'ha messo in atto realizzando un'impresa incredibile. Nulla di sportivo né di compiuto sul rettangolo verde. Nessuna prodezza tecnica o balistica ma la capacità da parte della dirigenza di sfruttare le poche ore a disposizione per rivoluzionare la rosa e mettere a segno ben 22 acquisti nell'ultima giornata della sessione invernale di calciomercato. Dieci calciatori rilevati con la formula del prestito, dodici tesserati a titolo definitivo… tutti fotografati e postati su Twitter attraverso il profilo ufficiale.

Perché l'Elazigspor ha rivoltato come un calzino la rosa? La ragione è da ricercare in una sorta di sfida contro il tempo e contro la Federazione turca che aveva sanzionato con il blocco del mercato la società, impedendole di fatto di mettere sotto contratto calciatori per tutto il periodo di gennaio. Quasi tutto… perché in realtà il divieto scadeva a poche ore dal più classico stop alle trattative. Ce le faremo bastare, devono essersi detti tra di loro i dirigenti pronti a tramutare in affari ufficiali operazione che – con ogni probabilità – avevano già in pugno. E così è stato, realizzando una vera e propria rivoluzione.