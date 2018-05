Impossibile non rendere omaggio ad un campione del calibro di Andrés Iniesta. Zinedine Zidane dopo il solito infuocato confronto tra Barcellona e Real Madrid ha voluto salutare personalmente il forte centrocampista che ha disputato l'ultimo Clasico della sua eccezionale carriera. Se il Camp Nou ha riservato alla grande gloria l'ennesima standing ovation, anche Zizou nel tunnel degli spogliatoi ha abbracciato quello che è stato senza dubbio uno dei più grandi campioni affrontati nella sua carriera prima sul campo e poi in panchina.

in foto: L’abbraccio tra Zidane e Iniesta (foto @casadelfutbol)

Iniesta, l'ultimo Clasico, gli applausi del Camp Nou e il mancato Pasillo di Ronaldo e compagni

Tutto è accaduto al termine di Barcellona-Real Madrid. Iniesta ha lasciato il campo in anticipo con Valverde che gli ha concesso una vera e propria passerella sostituendolo con Paulinho. Applausi a scena aperta e standing ovation di tutto il popolo blaugrana presente al Camp Nou per rendere omaggio al giocatore che a fine stagione lascerà il Barcellona, il club della sua vita, per trasferirsi probabilmente in Cina. Se i giocatori del Real Madrid in campo non si sono resi protagonisti di alcun gesto nei confronti dell'avversario, rimanendo fermi sulla volontà di non effettuare alcun "pasillo" (ovvero la celebrazione concessa agli avversari che hanno vinto un titolo), Zinedine Zidane si è contraddistinto per un bel gesto di Fair Play

Zinedine Zidane e il bel gesto nei confronti di Iniesta

L'allenatore delle merengues, che potrebbe entrare nella storia vincendo la terza Champions consecutiva, ha atteso nel tunnel degli spogliatoi Iniesta. Dopo qualche minuto, il francese ha abbracciato l'avversario calorosamente, con tanto di congratulazioni per la sua splendida carriera e auguri per le nuove avventure del futuro. Una scena che ha fatto il giro del mondo con Zizou che poi ha celebrato il centrocampista del Barça anche in conferenza stampa con poche parole ma incisive: "Andrés è un calciatore straordinario, e a chi piace il calcio, piace anche Iniesta".

Serata indimenticabile per Iniesta che ha ricevuto anche l'autopasillo dei compagni

Una serata, l'ennesima, da incorniciare per Iniesta. Se il Barcellona, anche in inferiorità numerica, è riuscito a mantenere l'imbattibilità nella Liga, Don Andrés oltre alla solita ovazione del Camp Nou si è guadagnato l'autopasillo dei compagni e dello staff dei catalani. Al termine della partita infatti la squadra è stata celebrata da tutti i componenti del gruppo catalano che disposti su due file hanno applaudito i campioni della Liga, mentre Piqué con il microfono arringava i tifosi: "Dato che il Real non ci vuole fare il pasillo, ce lo facciamo noi da soli"