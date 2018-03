Il futuro di Alex Sandro sembra un po’ più lontano da Torino. Il brasiliano non ha disputato una grande stagione, per molti vuole andare via e se la Juventus riceverà una grande offerta potrebbe decidere di accontentare il terzino. Alex Sandro è nel mirino del Paris Saint Germain. La Juventus si guarda attorno e segue tanti esterni sinistri, tra questi c’è anche il difensore del Colonia Jonas Hector.

Alex Sandro obiettivo di mercato del Psg

Alex Sandro è forse l’unico giocatore della Juventus che ha deluso in questa stagione. Si è ripreso nel mese di febbraio, ma la prima metà di stagione non è stata esaltante e Allegri lo ha mandato più di una volta in panchina. Il Paris Saint Germain ha già sondato il terreno, il forte clan brasiliano forse ha suggerito il suo nome al presidente Al-Khelaifi, che ha segnato in rosso il nome di Alex Sandro. Per acquistarlo il Paris dovrà comunque spendere tanto. La Juve rifiutò 60 milioni del Chelsea la scorsa estate, e anche se il brasiliano non ha esaltato quest’anno resta uno dei migliori nel suo ruolo.

Chi è Hector il terzino che piace alla Juve

Marotta e Paratici stanno valutando tanti profili di esterni sinistri e si stanno cautelando. Ma c’è un nome che risalta rispetto a molti altri, ed è quello di Jonas Hector. Questo ventisettenne terzino sinistro gioca da anni con il Colonia, è uno dei migliori nel suo ruolo e infatti un nazionale tedesco, però finora non ha attratto nessuna grande squadra europea. Con la nazionale guidata da Loew ha disputato 35 partite e segnato 3 gol, ha disputato Euro 2016, trasformò uno dei penalty nella lunga serie di rigori del match con l’Italia, e ha vinto la Confederations Cup l’anno scorso. Sul mercato viene valutato circa 20 milioni di euro, ma il Colonia è ultimo in classifica e la Juventus potrebbe acquistarlo a un prezzo più basso.