"Juventus, questa volta siamo noi ad aver bisogno di te". Il Notts County, club professionistico più antico del mondo, che milita attualmente nella National League, ovvero la quinta serie del calcio inglese, ha chiesto aiuto alla Juventus. Il tutto per ricambiare un favore fatto alla società italiana ben 116 anni fa, e che segnò l'inizio dell'avventura in bianconero della Vecchia Signora. I "Magpies" vorrebbero che la Juve fornisse loro un kit da gara alla luce del difficile momento economico vissuto dal club.

in foto: Un’immagine dell’amichevole tra Juventus e Notts County per inaugurare lo Stadium

Perché la Juventus è legata al Notts County, la storia della maglia bianconera

Il legame tra la Juventus e il Notts County è nato ben 116 anni fa. Nel 1903 la società piemontese chiese a uno dei suoi soci, Gordon Thomas Savage, di "procurare divise da gioco più professionali" rispetto a quelle utilizzate fino ad allora dalla squadra torinese (una casacca rosa con tanto di cravattino nero, scomode per i movimenti e tendenti a scolorire). Savage aveva un amico tifoso dei Notts, che gli inviò delle uniformi analoghe a quelle della sua squadra del cuore, di colore bianconero. Da allora anche la Juventus utilizzo quella divisa come prima maglia. I tifosi del club inglese che non ha avuto la stessa fortuna calcistica della Juventus ancora oggi, in occasioni di prestazioni particolarmente brillanti dei propri giocatori cantano "It's just like watching Juve…" ovvero "È proprio come guardare la Juve…". Le due squadre poi si sono affrontate in un'amichevole dal sapore molto speciale: quella del settembre 2011 valida per l'inaugurazione dello Stadium.

Il Notts County chiede alla Juventus di ricambiare il favore delle maglie

116 anni dopo il Notts County ha chiesto aiuto alla Juventus. Secondo quanto riportato da il Nottingham Post, il club inglese sta vivendo un momento di forte crisi finanziaria con 250.000 sterline di debiti col fisco. Una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulla squadra che non ha le maglie da gioco per la prossima stagione. Ecco allora che in attesa che la proprietà risolva la situazione, i Magpies hanno provato a contattare i bianconeri nella speranza di vedere ricambiato il favore di 116 anni fa.

La richiesta del Notts County, maglie nuove dalla Juve

Queste le parole di Lilian Grenwood, parlamentare labourista di Nottingham, alla BBC: "Da quando il Notts ha dato alla Juventus le sue strisce bianche e nere nel 1903 c'è stata una vera storia e affinità tra i club. Con la crisi che si sta verificando e il fatto che i giocatori indossino ancora il vecchio kit, scrivere alla Juventus sembrava una buona idea per vedere se possono dare una mano. Che gesto fantastico sarebbe se, 116 anni dopo, potessero restituire il favore e aiutare il Notts a procurarsi nuove magliette per la prossima stagione. Non c'è nulla di male nel porre la domanda."