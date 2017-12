Un Natale davvero speciale quello del centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Il classe 1991, ha deciso di regalare un po' di felicità ai bambini e ragazzi ricoverati presso l'ospedale Monaldi a Napoli. Una visita eccezionale quella del mediano di Maurizio Sarri che ha firmato autografi, e scattato foto con i tanti piccoli fans, dimostrando di avere una notevole sensibilità

Allan, Natale con i bambini ricoverati al Monaldi a Napoli.

Come raccontato dai colleghi dell'Ansa, Allan, ha deciso di trascorrere il suo Natale nell'ospedale collinare. Il ragazzo brasiliano si è recato prima nel reparto di Terapia intensiva della Cardiochirurgia per portare il sorriso ad un ragazzino di 14 anni, alle prese con una miocardite dilatativa. Poi ha proseguito la sua speciale visita nel Centro trapianti dove i bambini hanno festeggiato con lui.

La gioia dei bambini e ragazzi ricoverati.

Non è la prima volta che Allan si rende protagonista di gesti simili. Grande entusiasmo da parte dei più piccoli e dei loro genitori per quello che è stato a tutti gli effetti un inaspettato regalo. "Per mio figlio è stato splendido, e per tutti i ragazzi ed i bambini, ma soprattutto è stata ancora una volta una occasione per parlare di donazione che vuol dire vita", ha dichiarato Mena Di Maso dell'associazione "Donare è Vita", mamma di Vincenzo da poco dimesso dall'ospedale dopo una lunga degenza."É grazie alle cure speciali che fanno solo qui al Centro trapianti di Napoli che è stato possibile trascorrere il Natale a casa".

Il momento magico di Allan con il Napoli.

E Allan sta vivendo un momento di forma assai importante come dimostrano le 23 presenze già messe a referto in stagione e i 3 gol segnati con la maglia del Napoli. Ultimo quello contro la Samp nella sfida di pochi giorni fa, in cui ha sfoderato una prestazione eccezionale, frutto del solito mix di qualità e quantità