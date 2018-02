Il Napoli tiene testa alla Juventus da inizio di stagione e sta dimostrando sul campo di poter reggere l'urto bianconero, spronando gli azzurri alla lotta per il tricolore che sta appassionando l'Italia intera. Anche il successo di Benevento è stato l'esempio lamapante di una condizione psicofisica invidiabile. Solo due squadre sono rimaste appaiate al vertice e si contendono weekend dopo weekend, anticipo dopo anticipo, la testa della corsa. Tutte le altre sgomitano sì, ma per le posizioni di rincalzo, incapaci di mantenere ritmi da primato europeo.

Napoli, rendimento da top club.

Perché i punti conquistati dal Napoli rappresentano effettivamente ciò che di meglio ci sia in queste settimane in Europa. Solamente altre due squadre hanno fatto meglio nei rispettivi campionati: Manchester City in Premier League e Barcellona in Liga spagnola. Questi due club, infatti, sono gli unici a poter vantare punti e rendimento superiori ai partenopei.

La conferma della completa maturità.

Un Napoli gagliardo e indomito che, spinto anche dalla Juventus, è obbligato ogni fine settimana a superarsi e vincere i propri incontri di campionato. Così facendo la squadra di Maurizio Sarri sta mantenendo la vetta della classifica di Serie A, con vista tricolore, ma sta anche dimostrando di avere una tenuta fisica e mentale da prime d'Europa. Perché tra i principali campionati continentali solo altre due squadre hanno fatto meglio degli azzurri in una speciale graduatori di punti a gara.

La speciale Top Ten, 3 italiane.

La graduatoria delle migliori squadre a livello continentale in base all’attuale media dei punti/gara conseguita nei rispettivi campionati vede il Napoli sul podio. Si considerano ovviamente i 5 più importanti tornei continentali a livello nazionale. Dopo le ultime giornate il Napoli non è solo: c'è la presenza di 3 squadre italiane nell'attuale “TOP TEN” europea

MANCHESTER CITY punti 69 – partite 26 – media 2,654

BARCELONApunti 58 – partite 22 – media 2,636

NAPOLI punti 60 – partite 23 – media 2,608

JUVENTUS punti 59 – partite 23 – media 2,565

P.S.G. punti 59 – partite 23 – media 2,565

BAYERN MÜNCHEN punti 53 – partite 21 – media 2,524

ATLETICO MADRID punti – 46 partite 21 – media 2,191

MANCHESTER UNITED punti 56 – partite 26 – media 2,154

OL. MARSEILLE punti 51 – partite 24 – media 2,125

LAZIO punti 46 – partite 22 – media 2,091