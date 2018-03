Il Napoli si gioca la chance scudetto e intanto pensa al futuro. Che dovrà essere migliore del presente per poter sperare in obiettivi più importanti ancora. Soprattutto in campo internazionale dove la differenza la fa solamente la qualità della squadra che un allenatore vuole mettere in campo e Sarri ha intenzione di avere una rosa ancor più competitiva.

Soprattutto in porta dove si stanno effettuando i movimenti più interessanti sia in entrata che in uscita. Perché i rumors di mercato indicano come punto nevralgico chi vestirà i guanti dal prossimo anno dato che Pepe Reina è oramai indicato quale futuro rossonero a giugno.

L'addio di Reina, verso il Milan

Proprio lo spagnolo rappresenta il passato e in questo senso nemmeno lo scudetto dovrebbe cambiare le carte in tavola. Una mossa voluta dal Milan – forse per arginare il problema Raiola e Donnarumma – ma sicuramente gradita al portiere che avrebbe accettato l'offerta. Reina non sa ancora se giocherà da titolare o dovrà fare da chioccia ma già si è garantito il futuro, visto che con il contratto in scadenza a giugno, un accordo con il Milan sin da ora gli permetterà di restare serenamente nel nostro campionato.

Perin, l'opzione numero 1

Se Reina è pronto a partire, chi ne prenderà il ruolo? C'è un nome al momento che è sulla bocca di tutti: Mattia Perin. Il portiere del Henoa, ultimo avversario del Napoli al San Paolo, è al primo posto nella lista di Giuntoli per la prossima stagione. Da diversi anni il portiere del Grifone è tra i migliori nel ruolo e ora ci sarebbe l'occasione del grande salto di qualità.

L'alternativa da Nazionale: Leno o Mignolet

Non dovesse concretizzarsi Perin, il Napoli ha però il classico piano B: si chiama Bern Leno e gioca nel Bayern Leverkusen. Ha 26 anni e con Meuer fuori dai giochi al momento è il portiere titolare della nazionale tedesca. Un altro nazionale interessa da vicino il Napoli: Simon Mignolet, estremo difensore belga di 30 anni che gioca nel Liverpool.

La scelta giovane: Cragno o Meret

Infine, due alternative giovanissime di sicuro avvenire ma forse ancora acerbe per affidargli la porta di un club che vuole vincere subito in Italia e in Europa: Alessio Cragno e Alex Meret. L'attuale numero uno del Cagliari, che interessava da vicino anche la Juventus, è nel giro fisso dell'Under21 e l'età giusta per esplodere, 23 anni. L'ex Udinese, 20 anni, gioca attualmente nella Spal di Semplici ma potrebbe ancora aspettare e fare un altro po' di esperienza in giro per l'Italia.