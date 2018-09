Molto più di un'idea. Silvio Berlusconi è pronto a tornare nel mondo del calcio, riproponendo lo storico sodalizio che per tante stagioni ha fatto la fortuna del Milan con Adriano Galliani. L'ex presidente rossonero infatti avrebbe definito la trattativa per acquistare la maggioranza delle quote societarie della Società Sportiva Monza, il club biancorosso che milita in Serie C. Stando alle ultime indiscrezioni, mancherebbero solo gli ultimi dettagli per la conclusione dell'operazione con gli attuali proprietari della società, ovvero la famiglia Colombo.

Silvio Berlusconi pronto a comprare il Monza

Dopo la conclusione della trentennale e vincente avventura al Milan, Silvio Berlusconi si prepara a tornare nel mondo del calcio. Nei progetti del Gruppo Fininvest dunque è rientrata la Società Sportiva Monza che milita nel campionato di Serie C di proprietà della famiglia Colombo. Dopo i sondaggi iniziali, l'ex presidente rossonero avrebbe deciso di aumentare il pressing in un affare portato avanti con il suo ex braccio destro Adriano Galliani, amministratore delegato e "condor" di calciomercato negli anni al "Diavolo". Proprio quest'ultimo conosce bene l'ambiente brianzolo, avendo lavorato prima nelle vesti di ds e poi come vicepresidente dal 1984 al 1986.

Berlusconi-Monza i dettagli della trattativa

Il piano di Silvio Berlusconi per prendere le redini del Monza è chiaro. Si tratterebbe di entrare nel club come socio di maggioranza, lasciando dunque al patron attuale Nicola Colombo le quote di minoranza. Il tutto con la volontà di fa rientrare nel discorso anche lo stadio Brianteo di Monza. Un progetto che sta già facendo sognare i tifosi biancorossi che sperano in un ritorno repentino nelle categorie superiori. Restano da limare gli ultimi particolari e poi l'operazione sarà chiusa

Il presidente del Monza conferma la trattativa con Berlusconi

La trattativa per l'acquisizione del Monza da parte di Berlusconi dunque è ben avviata. Sulla stessa è uscito allo scoperto il presidente del Monza Colombo ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: "Visto quello che è successo nelle ultime ore, probabilmente la notizia è vera. Visto tutto questo clamore, probabilmente c'e' davvero un'idea da parte di Fininvest sul Monza. Per quanto mi riguarda, io l'altro ieri ho ricevuto una telefonata che è stata una sorta di sondaggio da parte di un esponente di Fininvest, che mi chiedeva qualcosa sulla società, le solite informazioni preliminari sulla società, sullo stadio, sul bando che abbiamo ottenuto recentemente. Questo da un lato mi ha sorpreso, dall'altro mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che in tre anni abbiamo riportato una società che non voleva proprio più nessuno, fallita, ad avere un certo appeal". E a Telenova ha chiosato: "La mia permanenza un paletto per la trattativa? Potrebbe essere, mi piacerebbe poter restare anche con una percentuale di minoranza"