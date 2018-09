Il calcio rimane una grande attrazione per entrambi. Anche adesso che sono impegnati in politica e non hanno più da discutere di acquisti, cessioni e allenatori vari. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, secondo Sky Sport, avrebbero però in testa di rientrare nel mondo del calcio professionistico con l'acquisto del Monza: club attualmente in Serie C, che ha avuto diversi problemi societari nel corso degli ultimi anni.

La notizia clamorosa, che ha ovviamente trovato terreno fertile tra tutti i tifosi biancorossi, non è stata confermata (ma neanche smentita) dall'ex numero uno del Milan e dal suo fedele braccio destro. Come riportato da Sky, l'affare per rilevare la quota di maggioranza della società brianzola sarebbe addirittura a buon punto e potrebbe regalare incredibili novità nelle prossime giornate.

Il cuore biancorosso di Galliani

Presentato ufficialmente a stampa e tifosi nei giorni scorsi, con tanto di dichiarazioni ambiziose ("Vogliamo conquistare la Serie B"), il Monza potrebbe dunque accogliere Silvio Berlusconi e riabbracciare Adriano Galliani: partito proprio dalla città alle porte di Milano, insieme ad Ariedo Braida, prima di arrivare sul tetto del mondo con i rossoneri. "Senza il Monza non sarei mai arrivato al Milan" ha sempre detto Galliani, che ha cominciato la sua carriera al nel 1984 ricoprendo il ruolo di vicepresidente al Monza per due stagioni consecutive.

Proprio l'ex amministratore delegato rossonero, poco prima del closing e del suo addio alla società rossonera, fu invitato a riprendere il suo posto nel Monza dall'attuale presidente biancorosso. "Adriano Galliani è amico di mio padre (Felice Colombo, già patron del Milan negli anni 1980, ndr). E' un grande dirigente e per lui le porte del Monza sono sempre aperte", ha detto Nicola Colombo nel febbraio 2017. A distanza di mesi questo invito, evidentemente ancora valido, sta forse per essere accettato e non soltanto dal "condor" Galliani.