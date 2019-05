Un mese dopo quella sconfitta sul campo del Torino che sembrava aver messo la parola "fine" sui sogni Champions del Milan, i rossoneri tornano a sperare in una qualificazione last minute nell'Europa che conta. Le 3 vittorie consecutive (Bologna, Fiorentina e Frosinone), complice il cammino claudicante dei cugini nerazzurri nelle ultime giornate, hanno permesso agli uomini di Gattuso di potersi giocare il tutto per tutto all'ultima giornata. Il Milan andrà in scena domenica sera sul campo della Spal, ma non sarà pieno artefice del suo destino: anche in caso di vittoria, i punti potrebbero non essere sufficienti per staccare il pass europeo.

Il Milan va in Champions se: le combinazioni di risultati

I rossoneri sono al momento quinti in classifica con 65 punti, uno in meno di Atalanta e Inter (rispettivamente terza e quarta) e due in più della Roma momentaneamente sesta. La qualificazione in Champions del Milan dipende dai risultati delle due nerazzurre: qualora vincessero entrambe, gli uomini di Gattuso dovranno accontentarsi dell'Europa League per la prossima stagione. In caso di sconfitta i rossoneri non potrebbero in nessun caso ottenere la qualificazione in Champions.

Se il Milan vince deve sperare che almeno una tra Atalanta e Inter non vinca. Quella delle due a perdere punti verrebbe scavalcata dai rossoneri e finirebbe in Europa League.

Se il Milan pareggia deve sperare in una sconfitta dell'Atalanta: in quel caso i rossoneri avrebbero gli stessi punti degli uomini di Gasperini ma li scavalcherebbero in virtù degli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti con Atalanta e Roma, la classifica avulsa vedrebbe i bergamaschi "retrocedere" in Europa League. I rossoneri otterrebbero la qualificazione in Champions anche in caso di "mucchio" a quota 66 insieme a Inter, Atalanta e Roma: la classifica avulsa premierebbe le due milanesi.

Arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento

Molte sono le combinazioni di risultato che potrebbero portare le pretendenti all'Europa che conta a terminare la stagione con lo stesso numero di punti. Il regolamento della Figc prevede ulteriori criteri per stabilire la squadra che in casi simili prende il piazzamento migliore, e questi criteri sono: 1. punti negli scontri diretti – 2. differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità) – 3. differenza reti generale – 4. reti totali realizzate in generale – 5. sorteggio.

Atalanta, Inter, Milan, Roma: il bilancio degli scontri diretti

Il primo criterio per stabilire chi va in Champions League è il bilancio tra andata e ritorno degli scontri diretti tra le squadre arrivate a pari punti: ecco il quadro completo delle pretendenti all'Europa che conta.

Milan in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter

in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter Inter in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma Atalanta in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma Roma in svantaggio con Milan – in perfetta parità con l'Inter – in perfetta parità con l’Atalanta

Le combinazioni della classifica avulsa