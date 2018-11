Quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic per 6 mesi di contratto al Milan? E soprattutto, alla luce delle prescrizioni e della multa che la Uefa infliggerà al club, i rossoneri possono permettersi un ingaggio extra-lusso come quello che percepirebbe lo svedese? Il ritorno a San Siro dell'attaccante avrebbe sicuramente un effetto benefico su tutto l'ambiente considerati carisma, storia e qualità del calciatore in grado che arriverebbe con una sola missione: a 37 anni può ancora dare la spinta per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo imprescindibile per una società che vuole tornare ai fasti di un tempo e ha bisogno anche degli introiti della Coppa per lasciarsi alle spalle quanto prima le difficoltà dell'ultimo periodo.

Tutto molto bello ma quanti costi? Secondo il Corriere della Sera l'accordo tra le parti è stato già raggiunto. Ibra avrebbe detto sì a margine dell'intesa che il suo agente – Mino Raiola – avrebbe raggiunto con Leonardo (direttore tecnico) sulla base di un ingaggio netto di 2.8 milioni di euro per i prossimi 6 mesi, che diverrebbero il doppio in caso di rinnovo annuale qualora tutti tasselli del mosaico combaciassero. A questa somma, inoltre, andrebbe aggiunta anche la cifra da corrispondere ai Los Angeles Galaxy che hanno un contratto con lo svedese fino a dicembre 2019.

Cosa può far saltare il ritorno di Ibra. Non è impossibile trattare con il club americano, semmai è da valutare fino a che punto convenga un investimento del genere. E qui veniamo al nocciolo della questione.

A fare la differenza saranno le decisioni che assumerà la Uefa in materia di Fairplay finanziario, a cominciare dall'importo della multa che verrà comminata per il rosso a bilancio ereditato dalla gestione ‘cinese'.

C'è ancora un altro aspetto di cui tenere conto: alla luce degli infortuni che hanno decimato la rosa soprattutto in difesa e a centrocampo è proprio Ibrahimovic la pedina che serve? O forse non è meglio fare uno sforzo a bilancio per rinforzare altri settori?

Dubbi legittimi che verranno dissolti a breve, quando sarà chiara l'entità della sanzione inflitta dalla Federazione e sarà chiaro anche se questo ‘matrimonio s'ha da fare' oppure se l'ipotesi di rivedere Zlatan in maglia rossonera è solo un amarcord.