Che cosa è successo al Milan? La squadra di Gennaro Gattuso dopo una importante serie di risultati utili sembra essersi persa e dalla sconfitta dello Juventus Stadium non ha più vinto: quattro pareggi e la sconfitta di stasera contro il Benevento in casa sono segnali che qualcosa in casa rossonera non funziona più come qualche settimana fa. L'ultima vittoria risale al 18 marzo con il Chievo Verona in casa e dopo sono arrivate solo prestazioni non proprio brillanti per il club di via Aldo Rossi: Suso non ha già lo smalto dei giorni migliori, la difesa sembra scricchiolare un po' troppo viste le 8 reti subite nelle ultime sei gare ed è la tenuta fisica di alcuni calciatori, soprattutto in mediana, a preoccupare. La Champions League era un sogno e rimarrà tale ma l'Europa League è alla portata e le prossime quattro gare saranno fondamentali: le due trasferte di Bologna, Verona, Atalanta e Fiorentina con gli ultimi due incroci che potranno rappresentare degli scontri diretti per accedere al calcio europeo.

Da Brignoli a Iemmello: Benevento bestia nera

Nessuno avrebbe mai pensato che il Benevento sarebbe riuscito a scucire 4 punti su 6 al Milan alla prima stagione in Serie A: roba da almanacchi. Se all'andata c'era stata la rete del portiere Brignoli all'ultimo secondo che aveva reso quell'impresa quasi epica ecco che sul terreno di gioco di San Siro la squadra sannita si prende l'intera posta in palio grazie ad una prova di grande sofferenza ma di dignità e impostazione calcistica di un certo tipo.

Due scontri diretti per raggiungere l'Europa League

Dopo essere uscito un maniera ingiusta dall'Europa League di quest'anno, i rossoneri cercheranno di partecipare al secondo torneo calcistico europeo visto che la Champions sembra assolutamente irraggiungibile dopo il passo falso di satira. Le prossime due gare saranno importantissime per preparare due sfide di vitale importanza come quella in casa dell'Atalanta e quella a San Siro contro la Fiorentina, ovvero due dirette concorrenti per le posizioni europee. L'Europa League è alla portata per i rossoneri ma passa da quella "chicane" pericolosa.