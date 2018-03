Ha avuto il benestare di Cristiano Ronaldo, è stato pagato come un top playr nell'estate del mercato del Milan, ha segnato con il contagocce e non ha mai convinto nessuno. E' Andrè Silva, l'attuale portoghese triste del Milan, l'incompreso attaccante che ha deluso ogni aspettativa e che solamente grazie all'esplosione di Cutrone non ha condannato la squadra ad un campionato più che mediocre.

Il portoghese non ha mai ingranato la marcia pur avendo occasioni sia con Montella – che lo volle quasi ad ogni costo – saia con Gattuso – che di occasioni ne ha date senza preconcetti. Eppure non c'è stato verso di sbloccare l'attaccante che con la maglia rossonera sotto porta non si è visto praticamente mai.

Le occasioni perdute del giovane Andrè.

Da Montella a Gattuso tutti ci hanno provato.

Adesso, non a caso, si torna a parla re di mercato e questa volta in chiave d'uscita perché il Milan non si può permettere di lasciare in panchina un investimento tecnico e economico di questo calibro che si sta deprezzando settimana in settimana. Il tempo c'è stato, le occasioni pure, le qualità tecniche sembravano all'altezza della situazione, poi il tutto è svanito come vapore al vento.

38 milioni, zero goal in serie A.

38 milioni di euro più due di bonus per strapparlo al Porto. Tanto è costato Andrè Silva per segnare zero gol in Serie A che – da inizio di stagione – è l'obiettivo dichiarato del club che pretende il rientro in Champions League e che per farlo ha speso oltre 100 milioni nell'ultima estate. Fassone e Mirabelli sono ad un passo dal crollo emotivo se ripensano a un acquisto rivelatosi oggi fallimentare.

Il mercato che verrà.

Idea prestito all'estero.

Ma non si perdono d'animo perché si stanno già muovendo per trovare una nuova sistemazione al ragazzo. L'idea è quella di tenerlo in stand-by ancora una stagione ma lontanissimo dal Milan. Idea prestito, dunque, e per questo si è contattato Mendes, il procuratore di Silva perché valuti delle soluzioni che vadano bene a club e giocatore.

Premier, Liga o Ligue1.

L'obiettivo è di riavere fra un anno un attaccante vero, che valga 38 milioni di euro. Le soluzioni? Mendes si sta muovendo su tr4 fronti: in Spagna c'è il Valencia, ma soprattutto in Inghilterra dove c'è il Wolverhampton club pronto a tornare in Premier League e a investire. In questo senso sarebbe un ritorno di fiamma visto che i Wolves ci avevano già provato a gennaio per l'attaccante). Infine, la pista francese con il Monaco.