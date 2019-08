Il Milan si sta rinforzando. Sul mercato ha piazzato quattro colpi importanti prelevando Krunic e Bennacer dall’Empoli, l’attaccante Leao dal Lille e Theo Hernandez dal Real Madrid. Il club rossonero grazie a questi colpi è diventata la squadra che ha speso di più in questa sessione di calciomercato tra le italiane e soprattutto sommando la differenza tra spese e incassi degli ultimi tre mercati è diventata la squadra con il bilancio peggiore. Con un rosso di 319 milioni di euro.

Milan con il peggior bilancio di mercato, poi City e United

Considerando gli acquisiti e le cessioni della stagione 2017-2018, di quella 2018-2019 e questa prima lunga parte di mercato il club rossonero ha speso 478 milioni e ne ha incassati meno di 160 e ha così un saldo negativo di 319 milioni. In Europa in questo triennio nessuno ha fatto peggio. Alle spalle del Milan ci sono le due società di Manchester, il City e lo United. La squadra guidata da Guardiola ha un saldo negativo, anche se in patria ha vinto tutto, è sotto di 309 milioni, i Red Devils sotto di 277.

Nella top ten c’è la Juve con Psg e Barcellona

La top ten è completata dall’esoso Paris Saint Germain che è sotto di 251 milioni, dal Barcellona, 246, è arrivato Griezmann in questa sessione di mercato e potrebbe essere preso anche Neymar, dal Wolverhampton, società molto ambiziosa che è in rosso ma ha speso bene perché in un anno è passata dalla Championship all’Europa League (meno 201 milioni). Chiudono la classifica il Brighton (sotto di 188 milioni), la Juventus, che grazie soprattutto all’acquisto di Cristiano Ronaldo ha un disavanzo di 181 milioni e da altre due squadre della Premier League: l’Arsenal (172 milioni) e l’Everton (171). Nella top venti c’è anche l’Inter, mentre nella top 50 insieme al Napoli ci sono anche il Bologna e la Spal.