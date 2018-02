Il Milan riparte dalla grinta di Rino Gattuso e dai gol di Patrick Cutrone. Senza togliere nulla agli altri protagonisti rossoneri, in prima pagina ci sono soprattutto il tecnico calabrese e il giovane ex attaccante della Primavera: capace, con i suoi gol, di mettere in panchina i presunti colpi estivi di mercato Andrè Silva e Nikola Kalinic. Rimasto a Milanello nella scorsa estate, grazie alla decisione di Vincenzo Montella, Cutrone è infatti diventato in poche settimane non solo il giocatore fondamentale per l'attacco rossonero ma anche un possibile profilo interessante in ottica mercato.

Per evitare problemi in tal senso, il Milan ha dunque deciso di passare all'azione e di blindare il giocatore. Come riportato dal "Corriere dello Sport", Fassone e Mirabelli sarebbero infatti intenzionati a proporre al ventenne comasco un rinnovo fino al 2022 o al 2023, con un ingaggio quasi triplicato che passerebbe dagli attuali 150 mila euro a circa 500 mila.

La nuova Nazionale lo aspetta.

Elogiato e bastonato da Gattuso, che ha confermato la somiglianza con Inzaghi, Patrick è dunque destinato a rimanere a Milano per molti anni e a diventare il centravanti titolare del Milan. Tarantolato a sufficienza, "Super Pippo Cutrone" ha già lasciato il segno in 13 occasioni in stagione, fornito tre assist vincenti e aiutato i compagni ad uscire dall'anonimato nel quale si era imbattuto inizialmente il Milan.

"Io penso solo ad allenarmi bene, farmi trovare pronto, mettere in difficoltà il mister e aiutare la squadra", dichiarava Cutrone qualche giorno fa. Parole che potrebbero colpire anche Gigi Di Biagio, perché dopo un exploit del genere Cutrone si è infatti candidato per esser chiamato per la Nazionale maggiore. Per le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra, il nuovo commissario tecnico azzurro potrebbe infatti decidere di convocare anche il giovane attaccante milanista per vederlo in azione sull'erba di Coverciano.