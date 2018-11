Chi sono i tre migliori portieri del mondo? Difficile a dirsi in un ruolo che ogni anno propone diverse alternative e permette ai più bravi di rimanere a livelli importanti per diverso tempo. A rispondere però ci ha provato Thibaut Courtois portiere della nazionale belga tra i più apprezzati in Europa.

Non senza qualche sorpresa, Courtois ha escluso ovviamente se stesso e non ha scelto nomi che potevano essere scontati, con qualche esclusione eccellente. Non ci sono, ad esempio, in questo speciale podio, nè Gigi Buffon né Neuer ma nemmeno David De Gea.

Il belga è considerato uno dei migliori giocatori tra i pali e ha anche vinto il premio Golden Globe per la Coppa del Mondo 2018 per le sue esibizioni in Russia con la nazionale di appartenenza. Dopo il torneo iridato, il portiere belga è stato protagonista di un trasferimento importante, da 35 milioni di dollari dal Chelsea al Real Madrid e ha preso il posto da titolare che apparteneva Keylor Navas.

Il podio di Courtois

Courtois non si è inserito nel lotto dei migliori, evitando il classico ‘conflitto di interessi' ma ha chiamato all'appello tre colleghi di certo all'altezza per un tris così composto: Marc-Andre ter Stegen, Alisson e Jan Oblak, aggiungendo che tutti i nominati sono grandi portieri. "E' difficile, non so chi sia il migliore, non potrei andare per esclusione, sono tutti di altissimo livello. Dipende dalla difesa e anche da tutta la squadra, per quanto mi riguarda penso di aver già dimostrato di essere ad alto livello e quindi mi escludo".

Ter Stegen è entrato nel Barcellona nel 2014, sostituendo Victor Valdes in porta, e ha vinto la Champions League nella sua prima stagione al club. Il brasiliano numero 1 Alisson nel frattempo ha raggiunto Liverpool dalla Roma per 67 milioni di sterline in estate, e Oblak, che è passato all'Atletico Madrid dal Benfica nel 2014 in sostituzione di Courtois, è considerato uno dei migliori portieri del mondo.