La sessione invernale del calciomercato alle squadre di casa nostra non ha regalato grandi emozioni, ma se è vero che non c’è più il tempo per fare acquisti è vero anche che c’è invece quello per fare ulteriormente cassa. Se è certo che Pastore non arriverà all’Inter così come Politano non si trasferirà dal Sassuolo al Napoli non è altrettanto sicuro che tutti i giocatori che attualmente compongono le rose delle 20 compagini del massimo campionato del Bel Paese non cambieranno casacca in questa stagione. Infatti, il mercato ha chiuso in buona parte d'Europa, ma non ovunque. Per chi volesse cambiare aria, come per esempio Gustavo Gomez del Milan, ancora è tutto possibile dato che in diversi Paesi (dall'Argentina al Brasile, fino agli Stati Uniti e alla Cina) la sessione per gli acquisti non si è ancora conclusa.

Ecco quando chiude il mercato negli altri Paesi del mondo.

Portogallo (2 febbraio); Argentina (6 febbraio); Svizzera (15 febbraio); Romania (19 febbraio); Russia (24 febbraio); Cina, Bulgaria e Polonia (28 febbraio); Giappone (30 marzo); Svezia (31 marzo); Brasile (2 aprile); Stati Uniti (1 maggio).

Cina: c’è ancora tempo per un altro assalto a Nainggolan.

Ci hanno già provato le squadre cinesi a strappare Radja Nainggolan alla Roma, senza riuscirci, ma non è ancora detto che non tentino un nuovo affondo da qui al 28 febbraio (data in cui termina la finestra per i trasferimenti in Cina) per portare il belga in Estremo Oriente. Ci aveva provato il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, frenato solo dalla Luxury Tax imposta dal Governo cinese che lo avrebbe costretto a sborsare ulteriori 44 milioni di euro di tasse per un’operazione da 50 milioni, ma potrebbe riprovarci (con una formula diversa) e i mancati introiti che dovevano arrivare dalla cessione di Dzeko al Chelsea potrebbero costringere il club giallorosso ad accettare in modo da rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario.

Svincolati: ultima chance per chi deve correre ai ripari.

Ma, in realtà, non c'è solo la possibilità che qualche giocatore saluti la Serie A ma c’è anche un’ultima chance per chi non è riuscito a completare la propria rosa, ossia mettere sotto contratto uno di quei giocatori svincolati tra i quali figurano anche diversi giocatori, magari non più giovanissimi, ma che hanno appeal ed esperienza internazionale da vendere. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi calciatori che potrebbero rappresentare l’ancora di salvezza per qualche squadra ancora alla ricerca di un ultimo colpo per puntellare la propria rosa.

L’affare: Samir Nasri.

Non mancano le occasioni internazionali. La più interessante porta sicuramente il nome di Samir Nasri (30 anni): l’esterno offensivo francese ex Arsenal e Manchester City ha infatti risolto da poco il proprio contratto con i turchi dell'Antalyaspor e potrebbe certamente far gola a diversi club europei. Potrebbe essere anche una buona occasione per il Napoli per regalare a Maurizio Sarri quel rinforzo nel reparto offensivo, tanto cercato ma mai arrivato nella finestra di mercato appena conclusa. Unico ostacolo potrebbero essere le elevate richieste del calciatore in termini di ingaggio dato che in Turchia percepiva 7 milioni di euro netti a stagione.

Gli esperti: da Sagna a Toulalan.

Tra gli svincolati di lusso ci sono poi alcuni veterani come Bacary Sagna (34), terzino connazionale di Nasri e anche lui con un trascorso in maglia Gunners e Citizens, al momento in trattativa con il Benevento e l’Olympique Marsiglia, il suo ex compagno Joleon Lescott (35), difensore centrale di grande affidabilità, o ancora laterale sinistro Benoit Tremoulinas (32), al momento però alle prese con la riabilitazione dopo un brutto infortunio al menisco, oppure il duttile centrocampista Jeremy Toulalan (34) che ha lasciato il Bordeaux e potrebbe far comodo a diverse compagini.

Gli italiani: da Cassano a Paletta.

Presenti nel novero dei calciatori attualmente senza contratto anche diversi italiani dagli estrosi Antonio Cassano (35) e Alessandro Diamanti (34) al centrocampista ex Milan Antonio Nocerino (32), passando i terzini Giandomenico Mesto (35) e Michelangelo Albertazzi (27), tutti calciatori che potrebbero fare le fortune magari di qualche club di vertice in Serie B o anche di chi lotta per la salvezza in Serie A. Libero da qualche giorno anche il difensore italo argentino Gabriel Paletta (31) appena svincolatosi dal Milan che sembra però diretto ai turchi del Fenerbahce.

Le vecchie conoscenze della Serie A: da Flamini a Vucinic.

Ci sono poi tanti calciatori stranieri che già conoscono il nostro campionato e che quindi non farebbero fatica a riadattarsi al calcio del Bel Paese. È infatti possibile ingaggiare a parametro zero il centrocampista ex Roma William Vainqueur (29), o quello ex Milan Mathieu Flamini (33), il terzino sinistro ex Udinese (ed Atletico Madrid) Guillherme Siqueira (31) o quello ex Juventus Patrice Evra (36), l’attaccante montenegrino Mirko Vucinic (34) passato sia dalla Capitale sponda giallorossa che da quella bianconera di Torino, o la punta brasiliana ex Cagliari Thiago Ribeiro (31), e ancora l’ala sinistra ex Genoa Diego Capel (29) o quella ex Catania Sebastian Leto (31).

Le altre occasioni ‘low cost’: dall’ex Barça Song all’ex Bayern Kirchhoff.

Altre occasioni low cost possono essere rappresentate dal trequartista portoghese Josué (27), dall’esterno offensivo mancino Yohann Mollo (28), dall’attaccante brasiliano Nilmar (33), dal mediano camerunense ex Barcellona Alex Song (30), o dal suo connazionale difensore ex Tottenham Sebastien Bassong (31), dal centrale difensivo ex Wolfsburg Philipp Wollscheid (28) o dal centrocampista ex Bayern Monaco Jan Kirchhoff (27), entrambi tedeschi, dal centravanti giramondo svizzero Danijel Subotic (29), da quello ucraino ex Shakhtar Donetsk Oleksandr Gladky (30), dall’ex Arsenal Marouane Chamakh (34) o dall’irlandese Anthony Stokes (29) appena svincolatosi dagli scozzesi dell’Hibernian.