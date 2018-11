Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano? E' la voce che arriva dal Portogallo, con il quotidiano lusitano ‘Correio de Manha' che rivela come, dove e quando CR7 avrebbe chiesto alla sua fidanzata di pronunciare il fatidico sì. Il matrimonio dell'anno, così è stato definito dai media lusitani l'evento che troverebbe conferma in un dettaglio particolare: ovvero, la foto dell'anello che la donna ha postato sul proprio profilo Instagram, in una delle sue stories.

L'anello di fidanzamento di Cartier in platino e diamanti

Non un gioiello qualsiasi ma il pegno d'amore, la promessa di un legame futuro che verrà celebrato nei prossimi mesi. La domanda sorge spontanea: che modello è? Di quale marca? Com'è fatto e quanto costa? Curiosità soddisfatta da quel che si vede: un cadeau di platino e diamanti che reca il marchio di Cartier e ha un valore di circa ottomila euro.

Quando verranno celebrate le nozze?

La data è ancora top secret, quel che filtra però è che la coppia pare abbia approfittato del soggiorno in Inghilterra per scegliere, valutare, provare qualche abito da cerimonia. In particolare, Georgina avrebbe ‘trascinato' l'ex stella del Real Madrid nelle boutique più esclusive della capitale. Chiacchiericcio del gossip che accompagna da sempre il cinque volte Pallone d'Oro, adesso proiettato verso una dimensione familiare che sembra aver trovato nella modella, ex commessa in un negozio di grandi firme, un punto fermo.

Quando è nata la storia tra CR7 e Georgina Rodriguez

Il ‘c'era una volta…' della favola bella sfoglia le pagine del libro dei ricordi e le porta indietro fino di due anni, fino al 2016: galeotta furono l'estate e le amicizie comuni che fecero da Cupido alla coppia novella. La loro relazione, però, venne alla luce soltanto qualche mese dopo, a dicembre, quando CR7 e Georgina vennero ‘pizzicati' dai paparazzi a scambiarsi un tenero bacio a Disneyland Paris. La location pure fu incantevole e romantica con la Senna, la Tour Eiffel, le luci della ‘Ville Lumière' a fare da corredo accessorio alla storia d'amore appena nata. Ah… l'amour. Una relazione che un anno fa ha portato alla luce anche la piccola Alana Martina, la bimba partorita da Georgina e quarta figlia di CR7 dopo Cristiano junior e i gemellini Eva e Matteo (tutti e tre nati da madre surrogata). La stessa piccola che ha festeggiato il primo compleanno assieme a mamma e a papà a Londra.