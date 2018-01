Il Manchester City è il club economicamente più potente del mondo. Non c’erano troppi dubbi sulla grande ricchezza della squadra che sta dominando la Premier League, ma il primato assoluto è stato assegnato ai Citizens da ‘Soccerex Football Finance 100’, che in uno studio ha stilato la classifica delle squadre più ricche al mondo. L’analisi finanziaria premia le squadre inglesi, che piazzano addirittura cinque squadre nella top ten.

Dominio inglese.

Il Manchester City dunque guarda tutti dall’alto verso il basso. Gli ingenti investimenti, l’alto valore della rosa, ancora con grandi margini di crescita, ma ci sono molti altri fattori che determinano il primato della squadra guidata da Guardiola. Seconda posizione per l’Arsenal. Quinto il Tottenham, settimo il Manchester United, nono posto invece per il Chelsea. Le squadre inglesi sono ai vertici grazie ai rispettivi stadi di proprietà e ai tanti milioni che provengono dai diritti televisivi.

Quarto posto per il Guangzhou Evergrande.

Sul gradino più basso del podio c’è il Paris Saint Germain. Sorprendentemente al quarto posto ci sono i cinesi del Guangzhou Evergrande, che da quest’anno saranno allenati dal grande Fabio Cannavaro. Solo sesto in classifica il Real Madrid, che può ritenersi soddisfatto perché il Barcellona è addirittura tredicesimo.

Juve nella top ten.

La prima delle italiane è la Juventus, i campioni d’Italia figurano all’ottavo posto. Il parco giocatori dei bianconeri è stimato in 470 milioni di euro, a questi si aggiungono 161 milioni di beni immobili, 33 milioni cash in banca e un potenziale d’investimento della famiglia Agnelli da 403 milioni, e un debito netto da 209 milioni. Molto più lontane le altre squadre della Serie A: 26esimo posto per il Napoli, 30esimo per l’Inter, 34esimo per il Milan, 51esimo per la Roma, 62esimo per la Lazio.