Se il derby di Londra Arsenal-Tottenham, ha regalato emozioni, anche quello di Liverpool non è stato da meno. Non 6 gol come nella stracittadina tra Gunners e Spurs, ma solo uno, pesantissimo. Si tratta di quello segnato addirittura al 96′ da Origi che ha regalato 3 punti pesantissimi al Liverpool che ha battuto così di misura l'Everton. Giornata da incorniciare per i Reds che rispondono così al Manchester City, e si portano a meno due dalla vetta occupata proprio dai Citizens

Liverpool-Everton 1-0, Origi segna al 96′. Che papera di Pickford

Derby intensissimo come sempre quello tra Liverpool ed Everton. A decidere la gara, un episodio, quanto tutto lasciava presagire un pareggio a reti bianche. Al 96′ l'attaccante che non t'aspetti, ovvero il belga Divock Origi ha trovato il gol decisivo approfittando di un clamoroso errore di Pickford. Il portiere inglese su un tiro sballato di Van Dijk, interviene in malo modo: pallone che dopo il tocco goffo dell'estremo difensore rimbalza due volte sulla traversa e finisce sulla testa di Origi che lo spinge in rete. Un vero e proprio gollonzo, ma pesantissimo che fa esplodere Anfield, e getta nello sconforto i tifosi dell'Everton che già pregustavano il punto conquistato sul campo

Gol di Origi, l'esultanza folle di Klopp

Dopo il gol mentre Anfield impazzisce d'entusiasmo per un risultato che sembrava insperato, show di Jurgen Klopp. Il manager tedesco è esploso di gioia dopo la rete di Divock Origi e si è scatenato, correndo forte in campo verso il suo portiere Alisson. Abbraccio con il brasiliano ed esultanza sfrenata per l'ex Borussia Dortmund, per una scena che ovviamente è diventata virale sui social. 3 punti di fondamentale importanza per il Liverpool che fa sua la stracittadina numero 232, e resta in scia del Manchester City a meno due. Doccia fredda per l'Everton, che resta sesto con il Manchester United a 22 punti