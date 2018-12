Una partita pazzesca che ha regalato gol ed emozioni. Il North London Derby Arsenal-Tottenham è stato all'altezza delle aspettative. A sorridere alla fine dopo una super rimonta sono stati i padroni di casa, che dopo essersi ritrovati sotto 1-2, hanno trovato la forza di rialzare la testa, imponendosi 4-2. Un confronto in cui non sono mancate le proverbiali "storie tese", come in occasione della rete del momentaneo pareggio di Dier che con la sua esultanza provocatoria ha scatenato un parapiglia in campo. Un risultato prezioso per i Gunners che agganciano gli Spurs al 4° posto a quota 30. A sorridere è sopratutto il City che ora può contare su 8 lunghezze di distacco sulla coppia di formazioni londinesi.

Kane illude il Tottenham nel primo tempo

Una partita che i tifosi di Arsenal e Tottenham e gli appassionati di calcio inglese non dimenticheranno facilmente. Il derby di Londra inizia subito forte, con il vantaggio dei padroni di casa. Calcio di rigore realizzato da Aubameyang dopo un fallo di mano di Vertonghen e 1-0 Arsenal. La squadra di Pochettino incassa, ma reagisce subito con un uno-due micidiale. Prima è Dier con un colpo di testa ravvicinato a sorprendere un rivedibile Leno, e poi tocca a Kane completare la rimonta con il 2-1 dal dischetto.

Dier segna e provoca i tifosi avversari, rissa sfiorata

Nel primo tempo non sono mancati i momenti di tensione, come in occasione della rete dell'1-1 firmato da Dier. Quest'ultimo ha esultato sotto il settore occupato dai tifosi di casa, portandosi l'indice davanti alla bocca, per "mettere a tacere" gli avversari. Una situazione che ha scatenato un parapiglia, con capannello di uomini in campo e diversi faccia a faccia. Scatenato soprattutto Dele Alli che ha centrato lo scontro con Ramsey. Dier nel tentativo di allontanare il compagno, si è rivolto al mediano gallese dicendogli in tono perentorio "Siediti". Pochettino ha lasciato la sua panchina per cercare di riportare la situazione alla normalità.

Rimonta Arsenal, Tottenham battuto 4-2

I tifosi Gunners vedono le streghe, ma nella ripresa, il match cambia ancora copione. L'Arsenal torna in campo con un altro piglio e riesce a pervenire al pareggio con Aubameyang. Il bomber gabonese firma la sua personale doppietta con un tiro a giro, da applausi che s'insacca nel sette. Sulla scia dell'entusiasmo, la formazione di Emery riesce a ribaltare nuovamente il risultato grazie a Lacazette. Il francese pesca il jolly trovando l'angolino con una conclusione non fortissima, ma molto precisa. E' la rete che mette il match sui binari giusti per l'Arsenal che chiude il discorso con l'ex Samp Torreira che cala il poker e scatena l'esultanza sfrenata di tutti i compagni. In virtù di questa vittoria nel derby, l’Arsenal raggiunge proprio gli Spurs al 4° posto della classifica interrompendo la striscia di 3 vittorie consecutive della formazione di Pochettino. A sorridere però è soprattutto la capolista Manchester City che in virtù della vittoria di ieri sul Bournemouth si porta a più 8 sul tandem Arsenal-Tottenham