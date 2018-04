Tutto lascia presagire un'estate di calciomercato da record per le big della Premier. Se United, Arsenal, Chelsea e Tottenham sono pronte ad una vera e propria rivoluzione in sede di trattative, anche il Liverpool si prepara ad una serie di colpi importanti per cercare di "avvicinarsi" ai campioni d'Inghilterra del City e confermarsi anche in Champions dove sono ad un passo dalla finale. E i Reds guardano con attenzione anche in Italia e in particolare a Firenze: piace e non poco Federico Chiesa, il talento figlio d'arte che si è messo in mostra con la Fiorentina.

Chiesa, il gioiello della Fiorentina che piace sul mercato anche al Liverpool

Non c'è dunque solo il Napoli sul giovane esterno offensivo della Viola. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Liverpool fa sul serio sul calciomercato per Federico Chiesa. Osservatori dei Reds (ma anche di Chelsea e United) sono stati spediti da Jurgen Klopp in Italia per visionare dal vivo il talento che ha fatto il suo esordio con successo anche nella Nazionale azzurra. Una conferma del grande interesse del Liverpool per un giocatore che ha dimostrato di avere potenzialità e margini di crescita assai importanti.

Quanto vale Chiesa sul calciomercato

Il club d'Oltremanica dunque ha bussato alla porta della Fiorentina per sondare il terreno anche sulle cifre relative ad una possibile trattativa per Federico Chiesa. Quest'ultimo che ha rinnovato il suo contratto con il club del capoluogo toscano fino al 2022 (ingaggio che grazie ai bonus può arrivare fino a 1.8 milioni di euro a stagione), vale al momento 50 milioni di euro. Una cifra importante che inevitabilmente taglia fuori numerose pretendenti ma non di certo i Reds. La Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi della sua stella, ma tutto potrebbe cambiare in caso di offerta irriunciabile. D'altronde il mercato ci regala sempre dei colpi di scena notevoli.

in foto: Numeri e doti di Chiesa (foto Whoscored.com)

Perché il Liverpool vuole Federico Chiesa sul mercato

Quasi superfluo sottolineare il perché il Liverpool sia così forte intenzionato a Federico Chiesa. Quest'ultimo è perfetto per il gioco di Klopp: grande corsa, duttilità che gli permette di giocare in tutti i ruoli dell'attacco e su entrambe le corsie offensive vestendo anche all'occorrenza i panni della punta (proprio come papà Enrico), e un piglio deciso che gli consente di lottare su tutti i palloni. Con Salah e Mané, Chiesa potrebbe crescere ulteriormente e muoversi alla perfezione alle spalle del terminale offensivo Firmino garantendo a Klopp quantità e qualità. Basti pensare a come il manager tedesco sia riuscito a valorizzare proprio Salah, che potrebbe essere tra i candidati al prossimo Pallone d'Oro.