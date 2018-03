Il gol del pareggio del Napoli contro il Sassuolo è di José Callejon e non autorete di Rogerio, secondo la prima versione trapelata poco dopo il match di Reggio Emilia. Cambia poco per gli azzurri che a casa portano un pareggio deludente, amaro, inutile ai fini della corsa scudetto considerato che lascia la Juventus lì davanti e conferma le difficoltà palesate dai partenopei anche prima della sosta. Al danno s'era aggiunta anche la beffa per lo spagnolo (e per quanti lo hanno inserito nella propria formazione al Fantacalcio): in diretta, secondo la dinamica dell'azione, la rete sembrava dell'ex Real ma a cambiare tutto è stato il replay che ha evidenziato come la deviazione decisiva sia stata in realtà dell'avversario. Almeno questa era la linea adottata dalla Lega che, qualche ora più tardi, ha rivisto il proprio giudizio.

La prima decisione della Lega Serie A era andata in questa direzione, mettendo in risalto il tentativo maldestro da parte del difensore brasiliano di anticipare l'esterno partenopeo: non l'avesse presa, Callejon era comunque pronto al tocco sotto porta. Cosa significa? Che ci sarà il bonus +3 per Callejon e ci sarà anche il classico +1 per il calciatore autore dell'assist, Mario Rui. Le immagini vagliate dalla stessa Lega sembravano molto chiare e, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, non dovevano esserci cambi di rotta: il gol dell'1-1, quindi, è appannaggio dell'azzurro.

Un Napoli sciupone non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo e perde una buona occasione per mettere pressione alla Juventus nel duello a distanza per lo scudetto. Una frenata brusca, inattesa che arriva al cospetto di un avversario spesso ostico per la formazione di Sarri che anche nella scorsa stagione rischiò la sconfitta a Reggio Emilia ma venne salvata da Milik. a proposito del polacco, è entrato nella ripresa e nella mezz'ora in cui è rimasto in campo ha sfiorato il gol in due occasioni: la prima volta di testa (fuori di poco), la seconda volta in rovesciata ma la palla è andata a sbattere sulla traversa assieme alla speranza di fare il ribaltone in vetta alla Serie A.