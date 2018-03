A distanza di nemmeno sette gironi dalle parole irriguardose di Maurizio Sarri nei confronti della collega Titi Improta di Canale 21 nel post gara di Inter-Napoli un altro increscioso episodio si affaccia alla ribalta della cronaca che riguarda il mondo del calcio e ciò che lo circonda: nello studio di un'emittente tv locale, alcuni giornalisti hanno apostrofato con commenti, che giudicare "sessisti" è dir poco, la conduttrice di Sky Diletta Leotta, padrona della "Casa della Serie B", trasmissione che va in onda in concomitanza il campionato cadetto, e di "Goal Deejay".

Se tu la vedi ha il cavallo giusto. È tutta rifatta, ha il fratello chirurgo. Noi uomini mangiamo sempre con gli occhi, ma quando ce l'hai nel letto devi vedere l'educazione che le hanno dato a letto perché magari è pudica e le fa schifo fare certe cose. Una che si fa delle foto così non è pudica.

E' questo il tenore dei commenti e dei giudizi che vengono espressi nei confronti della giovane conduttrice siciliana che vengono mandati in onda un programma sportivo trasmesso in occasione del giovedì di Europa League. I protagonisti, ignari perché convinti di essere a telecamere spente, hanno dato sfogo al loro repertorio lanciandosi in battute poco eleganti sulla giornalista di Sky che lo scorso anno era finita nell'occhio del ciclone per delle sue foto fatte circolare sul web dopo che un hacker era riuscito a forzare i suoi account personali. Queste espressioni fanno il paio con le risate che ha dovuto sopportare la collega napoletana dopo l'affermazione poco gradevole del tecnico azzurro nella conferenza stampa: nessun che abbia detto una parola nei suoi confronti.

Le scuse sono arrivate nel primo pomeriggio ma ormai il video aveva raggiunto tantissime persone e la toppa, come spesso accade, non è proprio all'altezza del "buco" visto che prima si accusa chi ha diffuso il video e poi arrivano le scuse nei confronti della Leotta.