Le nuove maglie della Juventus per la stagione 2019/2020 hanno alimentato discussione dei tifosi e perplessità per il design che l'Adidas ha scelto per confezionare la prima casacca: via le tradizionali strisce verticali bianche e nere, sostituite da due bande degli stessi colori separate da una sottile linea di colore rosa che richiama le origini della società sabauda. Un look che non è piaciuto né ai sostenitori che hanno qualche anno in più (e sono legatissimi alla fantasia che ha scandito le imprese della ‘vecchia signora' da Sivori e Charles passando per Boniek e Platini fino a Cristiano Ronaldo) né a quelli più giovani, ai quali non è sfuggito un dettaglio abbastanza curioso.

Dall'altra parte della Manica il Fulham, in occasione del 140° anniversario del club, ha presentato le casacche celebrative. Stesso sponsor tecnico – la Casa tedesca d'abbigliamento sportivo – e molto simile anche la fantasia che accomuna i londinesi alla Juventus. Eccezion fatta per quella fettuccia rosa, il resto è praticamente uguale comprese le maniche sfumate di nero.

Il tam tam della Rete ha fatto il resto facendo sì in Inghilterra rimbalzassero i bozzetti della Juventus rivelati nelle ultime ore, indossati da Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic. I ‘cottagers' hanno colto la palla al balzo e rivolto uno sfotto' alla Juventus, segnalando il tag in un tweet (successivamente rimosso). "Per sempre nella nostra ombra", c'era scritto nel messaggio a corredo di una combo con le maglie vestite dal centrocampista Tom Cairney e dall'ex viola che sembrano identiche.

Dal post sferzante del club all'ironia dei tifosi il passo è breve e così, quelli del Fulham, nonostante la retrocessione in Championship (l'equivalente della Serie B italiana) hanno subito rialzato la testa ricordando il clamoroso 4-1 inflitto proprio alla Juventus nella edizione 2009/2010 dell'Europa League.