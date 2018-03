Il giorno dopo la tragedia, il clima attorno allo sport italiano è ancora sommesso, devastato da quanto accaduto nella scorsa notte in cui, Davide Astori è deceduto per circostanze al momento definite ‘naturali', all'età di 31 anni. Mentre è aperta una indagine per ricostruire le ultime ore di vita del capitano della Fiorentina, anche in base alle testimonianze raccolte e in attesa dell'esame dell'autopsia sulla salma, il mondo del calcio si è stretto attorno ai familiari.

Il ‘corteo' al Franchi.

Durante la notte una processione incessante di tifosi.

Durante tutta la notte, e proseguita anche nelle ultime ore, c'è stata una incessante e lunga processione di tifosi viola, e non solo, che hanno voluto lasciare sulle cancellate dello stadio ‘Franchi' di Firenze, un loro ricordo. Tantissimi ‘omaggi' a testimonianza dell'affetto e della vicinanza verso i familiari, nei confronti del difensore gigliato Davide Astori, deceduto nelle prime ore della giornata di ieri ad Udine.

Biglietti, sciarpe e bandiere di tutti i club.

Nella ‘casa' della Fiorentina, sono arrivati mazzi di fiori, sciarpe, biglietti e striscioni che stanno affollando in particolare la zona antistante la tribuna centrale dell'impianto calcistico fiorentino, con al centro il lenzuolo bianco, con scritta rossa ‘Ciao Capitano', firmato ‘Curva Fiesole 1926', uno dei principali viola club della curva viola.

Il lutto in casa Fiorentina.

Lo stadio divenuto simbolo del dolore.

Attaccati ai cancelli del ‘Franchi' ci sono anche vessilli di club diversi da quelli della Fiorentina, come sciarpe dell'Inter, del Napoli, del Cagliari e della Nazionale, quest'ultime due squadre in cui ha militato Astori in carriera, a testimonianza di un affetto e di un omaggio che vanno ben al di là delle semplici appartenenze di tifo.

Niente allenamenti.

Intanto in casa Fiorentina prosegue il lutto e quest'oggi non ci saranno sedute di allenamento. Stefano Pioli ha concesso ieri ai suoi giocatori 24 ore di ‘stacco' mentale, dopo lo shock subito ieri ad Udine per la scomparsa del loro capitano, e la ripresa degli allenamenti della Fiorentina è fissata per la giornata di domani.