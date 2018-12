Rodrigo Bentancur si è preso la Juventus. Il centrocampista uruguaiano classe 1997 ha saputo sfruttare la chance concessagli da Massimiliano Allegri, diventando un perno della squadra scesa in campo nelle ultime giornate. Alla vigilia del match interno contro la Roma, l'ex Boca si è raccontato in un'intervista a DAZN affrontando numerosi argomenti, compresi quelli relativi alla convivenza con un fenomeno come Cristiano Ronaldo, e alla crescita non solo tecnica ma anche fisica dal momento del suo arrivo in bianconero.

Bentancur e l'arrivo alla Juventus

Rodrigo Bentancur non dimenticherà mai il suo arrivo alla Juventus. Il centrocampista ha capito sin da subito cosa conta in bianconero: "Fin dalla prima volta in cui sono entrato nello spogliatoio della Juventus, vedendo i volti dei miei compagni, ho capito una cosa: ‘Qui bisogna vincere e basta'. Quando mi dissero della possibilità di venire qui fui preso dal panico. Pensavo: ‘ora devo andare in Italia, solo con mio padre, lasciare la mia famiglia, imparare l'italiano, come faccio?'. Alla fine ero molto contento, ma anche bel po' spaventato".

La crescita di Bentancur, 6 chili in più e il feeling con Allegri

Dal 2017 ad oggi però Rodrigo Bentancur ne ha fatta di strada in bianconero, crescendo notevolmente sia a livello tattico-tecnico, sia fisico: "E' come se avessi fatto una preparazione lunga un anno e mezzo. Sono arrivato molto esile, ora ho preso 6 chili di massa muscolare. Sono migliorato molto". Ad aiutarlo anche il feeling con Massimiliano Allegri: "Allegri? E' stato molto importante, mi ha dato fiducia. Quando non giocavo ed ero scontento, lui mi tranquillizzava, mi diceva: Rodrigo tranquillo, non voglio bruciarti, vedrai che toccherà anche a te".

in foto: https://www.instagram.com/p/Bm8Evn7laEC/

Cristiano Ronaldo in allenamento è un animale, parola di Bentancur

E a proposito di feeling, evidente anche quello con Cristiano Ronaldo. Bentancur ha conosciuto CR7 in occasione dei Mondiali di Russia, ma è in bianconero che ha capito quella che è la mentalità del portoghese. Queste le parole dell'uruguaiano sul compagno: "CR7? Lo conobbi al Mondiale in Russia, ci incontrammo all’antidoping dopo Portogallo-Uruguay, eravamo io, lui e Luis Suarez – prosegue a DAZN – Mi riconobbe e mi chiamò per nome, non ci potevo credere. La prima volta che l’ho visto allenarsi qui a Torino ho pensato: è un animale. La maniera in cui si allena è eccezionale, dà sempre il 100 percento e poi in gruppo sembra un ragazzino, scherza sempre".

Quali sono i modelli di Bentancur

E ora la Juventus si gode un centrocampista che ha margini di miglioramento importanti. Bentancur, alla luce della giovane età, sembra avere le stigmate del potenziale top player. Due i suoi modelli d'ispirazione: "Gioco sia da mezz’ala che in mezzo, anche se io sono cresciuto giocando da centro destra in un centrocampo a 4. Mi ispiro a molti giocatori, ma su tutti seguo Pjanic e Busquets. Vedendoli cerco di imparare”