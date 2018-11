Bei tempi, nemmeno troppo lontani, in cui il ‘Fenomeno’ Ronaldo spaccava in due le difese avversarie con il suo gioco di gambe e con le sue velocissime sgroppate, alla mente saltano subito quel favoloso gol al Compostela segnato ai tempi del Barcellona, un gol al Bologna, il primo realizzato con l’Inter, e quello fantastico messo a segno nella finale di Coppa Uefa del 1998 tra Inter e Lazio. A distanza di vent’anni il brasiliano ha messo su qualche chilo di troppo e per camminare utilizza il monopattino e in Spagna e ha rischiato di prendersi una multa, anche se molto poco salata.

Il ‘Sun’ ha immortalato il quarantaduenne ex calciatore, campione del modo nel 1994 e nel 2002 con il Brasile, sul suo monopattino elettrico sul marciapiede in una delle strade di Madrid. Un comportamento vietatissimo da una legge recente e che prevede una multa di 89 euro. Oltre al rischio di una multa, Ronaldo è balzato agli onori delle cronache perché ha utilizzato il monopattino per effettuare appena 400 metri, uscito dalla sua abitazione doveva andare in uno dei ristoranti più importanti della capitale spagnola.

Il ‘Fenomeno’, che in Spagna ha giocato con Barcellona e Real Madrid e in Serie A con Milan e Inter, ha intrapreso una nuova carriera sportiva. Perché lo scorso 3 settembre il brasiliano ha acquistato il 51% delle quote del Valladolid, di cui è diventato proprietario. Il Valladolid sta andando benissimo rispetto alle aspettative. La squadra di proprietà di Ronaldo è una delle sorprese del campionato e si trova al settimo posto in classifica, con 17 punti conquistati nelle prime 12 partite. Nella squadra guidata da Sergio Gonzalez, ex di Espanyol e Deportivo La Coruna, c’è anche un giocatore italiano Daniele Verde, ex di Roma, Pescara e Verona. In rosa pure l’ex Cagliari Cop, attaccante croato.