Il ‘Fenomeno’ Ronaldo ha avuto una carriera stellare, nonostante i tanti infortuni che lo hanno colpito, ha vinto due volte il Mondiale, e sono pochi i calciatori che possono vantarsi di ciò. In Europa è riuscito a vincere un solo campionato, con il Real Madrid nel 2003. Per due volte con l’Inter ha sognato il titolo, nel 1997-1998 e nel 2001-2002, ma è sempre stato bruciato sul filo dalla Juventus. L’esito finale di quei campionati forse ancora un po’ brucia al brasiliano che in un’intervista ha detto che tifa Napoli nel duello scudetto di questa Serie A.

Napoli-Juve come Real-Barcellona

Il quarantunenne attaccante sostiene che oggi il duello tra Napoli e Juve gli ricorda quello tra Real Madrid e Barcellona: “Napoli-Juve di oggi è un po’ come Real-Barcellona dei miei ultimi anni nella Liga: un bel duello, con un due squadre con un gradino sopra le altre”.

Esprime la sua preferenza in favore del Napoli, Ronaldo, perché secondo lui la squadra di Sarri merita il titolo, visto che spesso è andata vicino negli ultimi anni, e perché sarebbe un bene anche per la Serie A. Nelle sue parole non è mancata una frecciata alla Juventus

Non so come finirà, ma spero finisca questo dominio della Juve, mi piacerebbe toccasse al Napoli, è un po’ di anni che si avvicina al titolo. Massimo rispetto per la Juve e i suoi tifosi ma, se per una volta, e magari per un po’, lo scudetto fosse vinto da una squadra che non sia la Juve credo sarebbe una bella cosa per il campionato italiano.

Icardi e il Real Madrid

Nell’intervista rilasciata a Sky Sport e alla Gazzetta dello Sport Ronaldo non poteva non parlare dell’Inter. L’ex bomber chiede equilibrio, perché c’è un obiettivo da raggiungere e solo a fine stagione si deciderà sul futuro. Icardi lo vede bene all’Inter, ma occhio all’interesse del Real Madrid