I tanti guai fisici gli hanno impedito di poter vantare una carriera ancor più prestigiosa di quella realizzata. Il feeling tra il brasiliano Ronaldo e il pallone però non è mai venuto meno, anche dopo il ritiro. Ecco allora che il "Fenomeno" è pronto a rientrare nel mondo del calcio, non nelle vesti di calciatore o di tecnico, ma in quelle di proprietario di un club del panorama calcistico europeo. In Brasile infatti non hanno dubbi sulla volontà di Ronaldo di acquistare il Valladolid club che attualmente milita nella Serie B spagnola.

Ronaldo vuole comprare il Valladolid

A rivelare il tutto ci ha pensato O Globo. Ronaldo è in trattativa per l'acquisto del Valladolid, club che al momento milita in Segunda Division e che potrebbe giocarsi presto i playoff per l'approdo nella Liga. L'operazione potrebbe concludersi a breve, con Ronnie che ha messo sul piatto un'offerta di 30 milioni di euro per l'attuale patron dei biancoviola Carlos Suarez. Dopo due tentativi a vuoto dunque con Getafe e Tenerife, Ronaldo riuscirebbe in caso di fumata bianca ad acquistare una società di calcio in quella Spagna che da calciatore gli ha regalato tante soddisfazioni con le maglie di Barcellona prima e Real Madrid poi.

L'esperienza americana di Ronaldo

L'ex bomber non è nuovo a tentativi imprenditoriali nel mondo del calcio. Già nel 2014 infatti aveva partecipato come azionista di minoranza all'acquisto delle quote di proprietà del Fort Lauderdale Strikers, club della NASL, ovvero la la North American Soccer League oltreoceano. Dopo due anni però il brasiliano ha deciso di lasciare e cedere le sue quote con l'obiettivo di acquisire un club europeo.

Perché Ronaldo vuole acquistare il Valladolid

Missione dunque quasi compiuta per Ronaldo che pochi mesi fa a La Folha de Sao Paulo aveva dichiarato: "Sto pensando di acquistare una seconda squadra in Spagna o in Inghilterra. Voglio fare qualcosa di innovativo, penso di essere pronto per quella sfida". E il 41enne dunque potrebbe ripartire dal Valladolid, con l'obiettivo primario di riportare nella Liga un club che vanta nella sua storia anche la vittoria di una Coppa della Liga. Un'esperienza che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per l'ex centravanti dell'Inter in vista di nuove avventure dirigenziali nel mondo del calcio