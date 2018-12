L'autostima, si sa, a Zlatan Ibrahimovic non è mai mancata. Il calciatore svedese ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Io sono calcio" ("I am football" in inglese, "Jag är fotboll" in svedese) dove è raccolta tutta la sua carriera nelle pagine oltre a 50 pagine ricche di statistiche personali (da quanti gol ha segnato di destro ai minuti giocati con la maglia dell'Inter) compare anche il suo ‘Dream Team'.

In questa squadra dei sogni sul centravanti non c'erano dubbi mentre per il resto c'è tanto Milan, un po' di Juve e un nome abbastanza sorprendente. Zlatan si è divertito a stilare l'undici ideale dei suo ex compagni di squadra e lo ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram con un post che ha tanto sapore di operazione di marketing per la sua pubblicazione. Ci sono tanti calciatori fortissimi e si va da Buffon a Messi passando per Xavi e Thiago Silva. L'undici ideale di Ibracadabra prevede Buffon in porta, difesa a quattro con Thuram a destra, il fedele compagno Maxwell a sinistra e la coppia Thiago Silva-Nesta al centro; Xavi in regia con Vieira e Nedved mezzali e, infine, Messi con Ronaldinho sulla trequarti alle spalle dello stesso Ibra. In panchina lo svedese ha messo Gattuso, Julio Cesar, Iniesta, Seedorf e Cannavaro.

Singolari le scelte in mediana con tre grandi calciatori come Xavi, Vieira e Nedved ma non è passata inosservata la presenza di Gennaro Gattuso tra gli uomini della lista e subito è balzata alla mente la possibilità di vedere Ibrahimovic in rossonero già il prossimo gennaio. Tra gli ex compagni dello svedese qualche escluso eccellente c'è eccome ma c'è l'attuale allenatore rossonero. Può essere un indizio di mercato o si tratta semplicemente di un gioco in cui lo svedese si è cimentato? Lo scopriremo presto.