Gianni Infantino è stato uno dei protagonisti dell'incontro andato in scena a Zurigo dell'Ifab, International Football Association Board, in cui è stato votato all'unanimità il via libera all'utilizzo del Var nei prossimi Mondiali. Mondiali a cui la nostra Nazionale non parteciperà, una situazione che non può che intristire il presidente della Fifa, alla luce delle sue origini italiane. Come consolarsi nell'immediato? Assistendo alla sfida Milan-Inter, con Infantino che non ha mai fatto mistero della sua fede nerazzurra

Tifa Inter, ma Gattuso è un amico: il derby di Infantino.

Intervenuto proprio dopo la riunione di Zurigo ai microfoni di Premium Sport, il numero uno del calcio mondiale ha detto la sua su Milan-Inter, posticipo della 27a giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Tiferà Inter Infantino, che però riserverà un pensiero anche per l'allenatore dei rossoneri Gattuso, che conosce bene: "Da tifoso interista mi aspetto che succeda qualcosa di particolare, ma non lo dico. Tra l’altro Rino Gattuso è un amico e dirò a lui privatamente quello che mi aspetto".

Gli auguri di Infantino alla pazza Inter.

Oltre alla possibilità di conquistare preziosi punti Champions nello scontro diretto con i cugini, l'Inter vuole vincere il derby per farsi un regalo in vista del 110° compleanno che sarà festeggiato il 9 marzo. Infantino rende omaggio alla "pazza" Inter: "Il 9 marzo l’Inter compirà 110 anni? Sì, quella dell’Inter è una bella storia che ha fatto emozionare milioni di persone. È una squadra un po’ pazza che ci fa soffrire ma è forse anche grazie al fatto che sono tifoso interista che poi sono diventato il presidente della Fifa. Auguri all’Inter".

Il triste momento del calcio italiano, la speranza del presidente della Fifa.

Impossibile non spendere una parola di speranza per il futuro del calcio italiano. Infantino considera "triste" la situazione attuale del nostro pallone e si augura un repentino cambio di marcia, all'insegna del lavoro e della collaborazione: "Vista da Zurigo, la situazione italiana è triste – a Radio Rai – In bocca al lupo a Malagò, a Fabbricini e a tutti quelli che devono lavorare per riportare il Calcio italiano in cima al mondo. Bisogna dimenticare i campanilismi e trovare un'unità di intenti, perché il mondo ha bisogno di un'Italia al vertice. Sono fiducioso, il lavoro paga sempre".