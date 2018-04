La sconfitta contro il Napoli, il discorso scudetto riaperto, l'Inter alle porte. E' un momento difficile, forse il peggiore nella stagione della Juventus di Max Allegri. Una parabola discendente che deve essere fermata, cambiando immediatamente il trend di questo finale di campionato. Perché questa Juventus si merita di restare al vertice e strappare il settimo storico scudetto. Da un punto di vista bianconero, infatti, è il meritato sigillo alla conferma di rappresentare il miglior club italiano, sia per qualità che per tenuta.

Nulla il Napoli sta demeritando, anzi, ma in casa Juventus il tricolore è l'unica cosa che conta. E per ottenerlo adesso c'è da affrontare l'Inter, a San Siro, in una sfida tutt'altro che scontata con i nerazzurri in piena corsa Champions League e obbligati a raccogliere il massimo risultato. Un'altro match da dentro o fuori, in cui non è ipotizzabile pensare ad una seconda sconfitta consecutiva.

Una difesa da rifare

Howedes, jolly fuori forma

Eppure, l'avvicinamento alla partita non inizia sotto buono auspicio stando alle ultime notizie che arrivano dall'infermeria bianconera: Giorgio Chiellini è fermo ai box e in una settimana non riuscirà di certo a recuperare. Allegri dovrà inventarsi la difesa da presentare davanti a Icardi, Perisic e Candreva.

C'è Howedes che si sta rivelando più importante di quanto non sembri, autentico jolly difensivo – e per questo richiesto la scorsa estate – ma il tedesco è fuori condizione: è alla terza presenza consecutiva dopo un lunghissimo calvario, la forma non può essere ottimale e la tenuta ne risente.

Chiellini out, ginocchio ko

Per Giorgio Chiellini è tutto ancora da valutare con attenzione, ma la sensazione è che per San Siro resterà in tribuna. Ha lamentato un dolore dietro al ginocchio, dopo lo scontro con Insigne nei primi minuti di gara. Il tutto solo dopo 11 minuti di gioco: la prima immediata diagnosi è stata un trauma per iperestensione del ginocchio. Nelle prossime ore il difensore si sottoporrà a nuovi esami per capire la reale entità dell’infortunio, un problema che sembrerebbe essere simile a quello avuto da Bernardeschi.