Bello tornare in campo – e torneremo a vincere presto ⚪️⚫️ It’s nice to be back on the pitch – and we’ll be back to winning soon #forzajuve #finoallafine #neverstop #stepbystep #mm17🌪

A post shared by Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic) on Feb 3, 2019 at 3:58am PST