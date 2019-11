Le violente proteste di piazza in Cile hanno fermato anche il calcio. Prima sono stati sospesi tutti i campionati poi la Conmebol ha deciso di spostare a Lima (in Perù) la sede della finale di Copa Libertadores in programma per il 23 novembre tra River Plate e Flamengo. Ieri avrebbe dovuto giocarsi il derby delle Ande tra la Rojta e la Blanquirroja ma nella capitale peruviana la nazionale cilena non si è presentata a causa delle agitazioni che hanno scosso il Paese. È stata la stessa federazione a comunicare la decisione presa in accordo con i calciatori e lo staff della selezione.

I giocatori convocati in nazionale hanno deciso di non giocare la partita amichevole internazionale contro il Perù – si legge nella nota ufficiale – la decisione è stata presa al termine di un incontro che si è svolto nel complesso Juan Pinto Duran. Il commissario tecnico, Reinaldo Rueda, ha icosì lasciato liberi tutti i calciatori perché facessero ritorno ai rispettivi club.

Pulgar e Medel tornano a Firenze e a Bologna. Due i calciatori ‘italiani' che avrebbero partecipato al match e che, ricevuto il via libera dalla federazione, si sono imbarcati sul primo aereo per fare rientro alla base. Il centrocampista del Bologna ha espresso anche la propria posizione in merito alla scelta fatta e ha condiviso il suo pensiero sui social network con un post nel quale s'è detto favorevole e pienamente d'accordo perché il calcio non può mostrare indifferenza rispetto a quanto sta accadendo nel Paese