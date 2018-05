Il Celtic da qualche anno spadroneggia in patria e vince a mani basse il campionato, ma da quando è arrivato Brendan Rodgers la squadra di Glasgow è diventata ancora più vincente. Battendo per 2-0 il Motherwell nella finale di Coppa di Scozia il Celtic ha realizzato il secondo ‘treble’ di fila, è questo è un record assoluto. Perché nessuno era stato mai capace di realizzare un’impresa simile.

La finale giocata ad ‘Hampden Park’, la casa dei Rangers (i grandi rivali del Celtic), non ha avuto storia. Dopo undici minuti i bianco-verdi passano con McGregor, autore di un gol bellissimo. Prima della mezz’ora arriva il raddoppio, firmato da Ntcham. Il Celtic si ‘accontenta’ del 2-0 e nella ripresa difende il vantaggio senza troppi affanni, con l’eccezione del palo colpito da Bigirimana del Motherwell. Quando la partita finisce scatta la grande festa per il terzo ‘treble’ consecutivo. Sugli spalti scatenato anche il grande Rod Stewart, cantante sopraffino e noto tifoso del Celtic.

Annovera record strepitosi Brendan Rodgers, quarantacinquenne tecnico nord irlandese che adesso forse non verrà più ricordato come il tecnico che perse la Premier League 2014 in modo incredibile con il Liverpool. Perché Rodgers da quando è diventato il tecnico di uno dei due principali club di Scozia ha fatto davvero la differenza. La scorsa stagione ottenne il primo treble e lo realizzò in modo perfetto, perché nella stagione 2016-2017 non perse nemmeno una partita in Scozia; e nessuna squadra era stata capace di tale impresa dal 1900 in poi! In questa stagione qualche match lo ha perso Rodgers ma ha realizzato un altro ‘treble’ e ha regalato al Celtic il 49° titolo in patria, la 17esima Coppa di Scozia e la 38esima Coppa di Lega. Il prossimo anno dovrà cercare di fare un po’ di strada anche in Europa.