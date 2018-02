Sportiello come Alisson e Handanovic. Non si parla di rendimento, ma di una curiosa situazione che accomuna il portiere della Fiorentina, quello della Roma e dell'Inter. Anche la maglia dell'estremo difensore della Dea, protagonista di una buona prima stagione in viola, è introvabile come quella dei colleghi citati. In nessuno store ufficiale infatti è possibile acquistare la casacca numero 57 di Sportiello con buona pace dei tifosi della Fiorentina delusi.

Tutti i tifosi o appassionati che vogliono comprare la maglia del portiere della Fiorentina dunque sono destinati a rimanere all'asciutto. Come evidenziato da Calciomercato.com la divisa numero 57 del classe è introvabile e non si può acquistare. Una situazione simile a quella di Alisson e Handanovic. Lo stesso estremo difensore brasiliano in una recente intervista ha annunciato di essere molto dispiaciuto per questa situazione.

Perché la maglia di Sportiello, Alisson e Handanovic non è in vendita.

Alla base di questa decisione ci sono dei motivi di sponsor come evidenziato da ForzaRoma.info. La divisa infatti non è in vendita né nei negozi ufficiali, né negli stori online. Scelta degli sponsor Nike e nel caso di Sportiello (Le Coq Sportif). Queste le parole del portiere della Roma a Sportweek: "La mia maglia non è in vendita, lo so. Tante persone si lamentano e mi scrivono sui social. Mi spiace sentire che i tifosi che mi vogliono bene la vorrebbero ma non possono, è una cosa brutta che non ci sia quella del portiere".

I club griffati Nike e le maglie dei portieri.

Per quanto concerne le squadre sponsorizzate dalla Nike, sono 20 quelle impegnate nei top 5 campionati europei. Solo in 4 di questi club non su può acquistare la maglia dei portieri, ovvero Inter, Roma, Metz, Atletico Madrid. Anche i tifosi dei Colchoneros non hanno apprezzato la scelta di non poter mettere sul mercato la maglia ufficiale del proprio portiere, molto stimato