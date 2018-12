in foto: Stoccarda in lutto per la morte del padre del capitano, Gentner

Christian Gentner, capitano dello Stoccarda, era in campo e giocava la gara di campionato contro l'Hertha Berlino. Suo padre, Herbert, era in tribuna a seguire il match come sempre. Nessuno immaginava che sarebbe stato l'ultimo, che quell'incontro avrebbe rappresentato l'ultima possibilità di salutare il figlio calciatore. Come comunicato dal club tedesco, l'uomo è morto dopo aver avvertito un malore e aver perso conoscenza mentre era allo stadio.

Lo VfB Stuttgart è in lutto per la morte di Herbert Gentner, padre del capitano della squadra, Christian Gentner. L'uomo è deceduto nello stadio dopo la partita contro l'Hertha – si legge nella nota della società -. Tutto il club porge le condoglianze alla famiglia Gentner in questo momento difficile e si stringe intorno agli affetti più cari.

Come è morto il padre del capitano dello Stoccarda

Cosa ha avvertito il padre del calciatore? Quali sono state le cause della sua morte? Era già malato da tempo oppure s'è trattato di un malore improvviso? Al riguardo non sono state fornite ulteriori informazioni da parte della società che ha voluto così mantenere il riserbo per il rispetto della privacy e del dolore che ha colpito il capitano e la sua famiglia. Nessuno dei giocatori dello Stoccarda ha rilasciato dichiarazioni al riguardo dopo la partita, lasciando che a spiegare la situazione fosse il club attraverso la comunicazione ufficiale.

La doppietta di Mario Gomez ha regalato la vittoria

Quanto al match della Bundesliga, s'è concluso con la vittoria dello Stoccarda per 2-1. Decisiva per il successo s'è rivelata la prestazione di una ‘vecchia conoscenza' del calcio italiano e internazionale: si tratta di Mario Gomez, ex attaccante della Fiorentina autore della doppietta che ha perfezionato la rimonta dopo la rete del momentaneo vantaggio realizzata dall'Hertha nel primo tempo.