Il 2017 sta ormai per volgere al termine e anche nel calcio è tempo di bilanci. In questa occasione siamo andati a vedere quali sono stati i peggiori attacchi d’Europa nell’anno solare che si sta per chiudere. Lo abbiamo fatto prendendo in considerazione solo le partite di campionato delle squadre dei top 5 campionati del Vecchio Continente (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1) che hanno militato per tutti i dodici mesi nel massimo campionato, escludendo quindi sia le compagini retrocesse al termine della scorsa stagione che le neopromosse della stagione in corso. Ecco quali sono dunque i 5 attacchi meno prolifici d’Europa nel 2017.

Caen peggior attacco d’Europa nel 2017.

La palma del peggiore attacco d’Europa nel 2017 spetta ai francesi del Caen che nelle 39 gare di Ligue 1 disputate dal 1° gennaio 2017 ad oggi ha realizzato soltanto 28 gol per una media di reti segnate ad incontro pari a 0,72. Nonostante un attacco molto poco prolifico la compagine allenata dal 57enne Patrice Garande al termine della scorsa stagione è riuscita a salvarsi dalla retrocessione all’ultima giornata chiudendo la Ligue 1 al 17° posto, mentre nel campionato in corso occupa attualmente la dodicesima piazza.

WBA: polveri bagnate in Premier League.

Alle spalle della squadra transalpina in questa di certo non lusinghiera graduatoria troviamo gli inglesi del West Bromwich Albion che nei 39 match di Premier League a cui hanno preso parte fino ad oggi in questo 2017 hanno trafitto l’estremo difensore avversario solamente in 32 occasioni, vale a dire in media 0,82 volte a partita. A dispetto del proprio rendimento offensivo la squadra guidata dal Tony Pulis nello scorso campionato è riuscita a salvarsi senza grossi patemi dalla retrocessione in Championship (chiudendo al 10° posto), mentre le cose vanno peggio nel torneo in corso dato che attualmente il WBA (affidato da un mese al nuovo tecnico Alan Pardew) occupa la penultima posizione in classifica.

Genoa peggior attacco d’Italia nel 2017.

Chiude il poco onorevole podio il peggior attacco della Serie A in questo 2017, in terza posizione infatti c’è il Genoa sulla cui panchina in questi dodici mesi si sono succeduti i vari Ivan Juric, Andrea Mandorlini e Davide Ballardini. I rossoblu, che nello scorso campionato hanno comunque ottenuto una salvezza tranquilla e in questo attuale si trovano appena fuori dalla zona retrocessione, nelle 38 gare disputate dal 1° gennaio 2017 ad oggi hanno realizzato soltanto 32 reti per una media che recita 0,84 gol a partita.

in foto: Gol fatti e subiti e differenza reti di Crotone e Genoa nel 2017 (fonte Transfermarkt)

Crotone: quanta fatica nel fare gol!

Appena fuori dal podio troviamo un’altra squadra del Bel Paese. In quarta posizione si piazza infatti il Crotone che nei 39 incontri del massimo campionato italiano in cui è stato protagonista nell’anno solare che sta per chiudersi ha profanato la porta avversaria solo in 33 circostanze, cioè in media 0,85 volte a gara. La compagine guidata prima da Davide Nicola e poi da Walter Zenga non ha però pagato un elevato dazio per attacco poco prolifico tant’è che attualmente è in piena corsa per la salvezza, dopo aver chiuso lo scorso campionato evitando “miracolosamente” la retrocessione grazie ad una incredibile rimonta nel girone di ritorno.

Tolosa: la forza non è l’attacco.

In fondo a questa flop 5 si piazza invece il secondo attacco meno prolifico difesa della Ligue 1, ossia quello del Tolosa che nelle 38 partite di campionato disputate nel 2017 ha realizzato solamente 33 reti, segnando quindi con una frequenza di 0,87 marcature per match. Nonostante il pessimo rendimento offensivo la squadra allenata da Pascal Dupraz ha prima chiuso la scorsa Ligue 1 con un tranquillo 12° posto e ad oggi, in quella attuale, si trova in piena lotta per la salvezza trovandosi al momento in 17a posizione.