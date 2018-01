Tanti calciatori hanno voluto condividere con i tifosi e con i propri followers il festeggiamento di Capodanno. C’è stato chi non si è risvegliato in modo allegro come Nainggolan, che ha postato una serie di video in una stories di Instagram e quei video gli hanno creato qualche problema a causa di qualche bestemmia, qualche sigaretta e di qualche bevuta di troppo. Ma c’è stato anche chi ha festeggiato l’arrivo del 2018 in modo molto più sobrio.

Gli auguri di Icardi e Wanda.

Mauro Icardi, che ama molto Instagram, ha pubblicato una splendida foto di un brindisi con la moglie Wanda Nara. Elegantissimi i due hanno augurato un felice 2018 a tutti.

Anche un altro giocatore dell’Inter ha scelto Instagram per fare gli auguri di buon 2018 ai suoi tifosi pubblicando una foto con la compagna Barbora mentre accende un piccolo fuoco d’artificio sul balcone di casa.

La grande famiglia di Bonucci.

Il 2017 è stato un anno intenso per Leonardo Bonucci, che ha lasciato la Juventus per il Milan, con cui non sta disputando una grande stagione e che ha perso anche la qualificazione al Mondiale. Il trentenne difensore ha deciso di postare una foto con tanti amici e con la sua famiglia e a corredo ha scritto

In 365 giorni succedono tante cose, si vivono emozioni, si creano situazioni, si cresce, si migliora, si diventa sempre più numerosi. La mia famiglia allargata c’è sempre e voglio ringraziare loro che stasera ci sono, chi non è potuto venire, chi c’è con il cuore, chi è al mio fianco sempre e comunque e augurare a tutti loro e a tutto voi, che mi seguire, un grande 2018.

Gli auguri del Napoli.

Dries Mertens ha postato un video del suo magico 2017, che è stato ricco di gol (alcuni di essi bellissimi), ha augurato buon anno a tutti i suoi fan e ha scritto: “Non male il 2017. Arriveranno cose speciali nel 2018”. Uno dei suoi partner d’attacco Lorenzo Insigne invece ha fatto gli auguri postando una sua foto con la maglia della Nazionale.